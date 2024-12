Oficial do Cartório de Imóveis de Caratinga recebe diploma do ‘Mérito Municipalista’ em Córrego Novo

Regularização fundiária avança na região e traz dignidade, valorização e a segurança da lei para a população

CÓRREGO NOVO – O oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caratinga, Ailton Barbosa de Sousa, foi homenageado pela Prefeitura de Córrego Novo com o “Diploma do Mérito Municipalista”. Ele recebeu das mãos do prefeito Eder Fragoso uma placa em reconhecimento aos “relevantes serviço prestados ao município e a toda a região de Caratinga”. A homenagem foi prestada em reunião solene na noite da última sexta-feira (dia 6/12), que marcou também a inauguração oficial do Auditório Municipal Umbelino de Souza Rodrigues, anexo ao prédio da Prefeitura de Córrego Novo.

Ailton Barbosa é titular do Cartório de Registro de Imóveis de Caratinga desde 2008, quando foi aprovado em concurso, e tem 11 municípios sob sua jurisdição. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela PUC-MG e em Direito pela UFMG, com pós-graduação em Direito Notarial e Registral. Antes, até 2002, também por aprovação em concurso, foi titular do CRI de Nanuque.

DIGNIDADE

Conforme o prefeito Eder Fragoso, a homenagem a Ailton Barbosa é um reconhecimento ao trabalho feito pela equipe do CRI de Caratinga para regularização fundiária em toda a região. No caso de Córrego Novo, praticamente a metade dos imóveis urbanos já foi legalizada por meio do “Morar Legal” – Programa de Regularização Fundiária Urbana (REURB), sem nenhum custo para a população. O serviço está sendo executado pela Versaurb Geoinformação, Engenharia de Arquitetura em quatro núcleos (Centro e bairros Santa Efigênia Sagrada Família e Prefeito Geraldo Moreira, num total de 577 imóveis.

“A regularização fundiária é uma importante política municipal, pois dá dignidade às pessoas, além de valorizar os imóveis e movimentar a nossa economia”, destacou o prefeito de Córrego Novo. “O trabalho que temos feito vai colocar os imóveis no mercado, dando segurança jurídica e abrindo espaço para que seus proprietários tenham acesso a linhas de crédito e possam reformar, ampliar ou fazer novas construções”, completou Eder Fragoso.

SEGURANÇA DA LEI

Em seu discurso de agradecimento, Ailton Barbosa declarou “amor à primeira vista” a Córrego Novo, cidade que o encantou desde que a conheceu. Ele ressaltou o empenho do município em aderir ao REURB, criado em 2017 pela Lei 13.465, e disse que trabalhar na regularização dos imóveis de boa parte do município é uma forma de contribuir para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida. “Acabou-se o tempo dos contratos de compra e venda de imóveis. O registro em Cartório, proporcionado pela REURB, é o que garante a segurança aos proprietários dentro da lei. A regularização fundiária traz benefícios para todos, por isso tem grande impacto nas cidades”, concluiu o oficial do Cartório de Imóveis de Caratinga.