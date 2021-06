Oferta de bolsas de graduação para recuperandos da Apac

Assinatura de termo de parceria com a Rede de Ensino Doctum foi realizada durante visita de presidente da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados

CARATINGA- Na manhã desta segunda-feira (7), a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) recebeu a visita do presidente da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac), Valdeci Antônio Ferreira.

Ainda compareceram à reunião o juiz da 1ª Vara Criminal e Execuções Penais, Consuelo Silveira Neto; o presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão; e o presidente da Apac, Jairo Gomes. Foi realizada a assinatura de um termo de parceria com a Rede de Ensino Doctum para oferta de bolsas do Ensino Superior para os recuperandos.

Jairo Gomes destaca que a oferta de curso superior representa um grande avanço para a Apac de Caratinga. “Acreditamos que o conhecimento é de grande importância na ressocialização e que ele liberta o homem. Então, a Apac dá muita importância a essa parceria e somos muito gratos por este dia hoje. Em breve nós teremos recuperandos se formando em cursos superiores dentro da nossa instituição. Devolver os recuperandos à sociedade e às suas famílias, tendo a oportunidade de sair da APAC formados, é muito importante para nós”.

Valdeci Ferreira enfatiza o êxito do método Apac na recuperação, promovendo a justiça restaurativa. “Para que possamos alcançar esses objetivos, nós investimos pesado na valorização humana. Partindo da premissa de que ninguém é irrecuperável. E, certamente, para isso, nós aplicamos uma metodologia que tem a valorização humana como sendo a base dessa proposta. E a educação se insere dentro deste contexto como uma oportunidade para que as pessoas dentro da Apac possam fazer esse encontro consigo mesmas e rever os seus valores, suas potencialidades e se preparar para o mercado de trabalho. Nós estamos muito felizes com esta parceria. Sabemos que a Doctum chega agora para contribuir conosco e um trabalho como esse tão difícil não se faz sozinho. É preciso realmente trabalhar em rede. Estamos convencidos de que a Apac de Caratinga vai se transformando num Centro de Excelência para toda a região, uma experiência que pode replicada em outras comarcas”.

Pedro Leitão reforça a parceria da Doctum com a Apac e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela instituição. “A Apac de Caratinga é um modelo que nos orgulha muito. A Doctum é mais uma parceira que faz um somatório de parcerias. Estamos muito felizes de propiciar para que os recuperandos continuem seu estudo, através do Ensino Superior Então, a gente começa com essas bolsas iniciais, mas o objetivo é que todos os recuperandos da Comarca de Caratinga, que queiram estudar e fazer um curso superior, continuem”.

A Apac, por meio da Superintendência Regional de Ensino (SRE), já oferta os ensinos fundamental e médio e, agora, a oferta de cursos de graduação para aqueles que concluíram o Ensino Médio demonstra o avanço no que se refere à educação do sistema prisional, como destaca o juiz Consuelo Silveira. “Principalmente, para a Apac de Caratinga, que completa agora todo o ciclo de estudos para aqueles que aqui se encontram em cumprimento de pena. A demanda é grande. O curso do Ensino Superior depende necessariamente que a pessoa tenha formado nos Ensinos Fundamental e Médio. Hoje já temos um número significativo de recuperandos que já concluíram o Ensino Médio na instituição e que ainda permanecerão por algum tempo para cumprimento da pena. Para dar sequência ao estudo, essa parceria tem um valor difícil até de mensurar o alcance”, finaliza.