OdontoSesc encerra atividades com mais de seis mil procedimentos realizados

CARATINGA– Os atendimentos realizados na unidade móvel itinerante OdontoSesc foram encerrados nesta terça-feira, dia 30 de agosto, em Caratinga. O balanço do trabalho foi muito positivo, com mais de seis mil procedimentos realizados.

De acordo com Juliana de Paula, supervisora de serviços odontológicos, desde o mês de julho foi possível concluir com sucesso inúmeros atendimentos à população encaminhada pela prefeitura. “Foram 153 pacientes admitidos, sendo que três evasões, ou seja, os pacientes desistiram de continuar o tratamento. No total, foram mais de 6.600 procedimentos incluindo mais de 200 radiografias, mais de 39 dentes extraídos, 50 dentes tratados endodonticamente que é o tratamento de canal e mais de 440 dentes restaurados”.

O consultório odontológico ofertou toda estrutura aos caratinguenses com todos os requisitos necessários ao atendimento clínico dos pacientes: cadeiras odontológicas, equipamento de raio-X e sala de esterilização. A equipe é formada por cirurgião-dentista, auxiliar e/ou técnico de saúde bucal, educador em saúde, recepcionista, auxiliar de serviços gerais e técnico de manutenção da unidade móvel.

O atendimento começa pelo cadastro do paciente, que, em seguida, passa pelo “escovódromo”, onde, junto com um profissional de saúde bucal, realiza escovação dentária e usa fio dental. A clínica móvel também oferece tratamentos como profilaxia (limpeza), remoção de cálculo (tártaro), aplicação tópica de flúor, restaurações e exodontia (extração dentária). Cirurgias mais complexas, suspeitas de câncer de boca e tratamentos de canal são encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas (atendimento do SUS) mais próximo.

O OdontoSesc realiza parcerias com prefeituras municipais, entidades de classe, sindicatos patronais, organizações não governamentais e outros movimentos comunitários, que facilitam a implantação e operacionalização do projeto. “Foi um projeto muito legal, tivemos uma receptividade da cidade muito boa e ficamos muito felizes. Esperamos com nova parceria, que voltemos em breve”, finaliza Juliana.