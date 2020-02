OdontoSesc chega a Caratinga

CARATINGA- Em parceria com a Prefeitura de Caratinga e com o Sindicato do Comércio Varejista da cidade, a unidade móvel do Sesc realiza atendimentos gratuitos na área da odontologia. A expectativa é atender a 130 pacientes do Centro Odontológico, que já aguardavam pelos procedimentos.

O projeto de saúde bucal itinerante oferecerá diversos atendimentos, como restauração em resina fotopolimerizável, amálgama e cimento de ionômero de vidro (CIV), tratamento de canal (dentes anteriores), cirurgias simples (extração dentária e restos radiculares), remoção de tártaro, limpeza e escovação supervisionada, além de radiografias para pacientes em tratamento.

Os atendimentos são realizados desde ontem na carreta estacionada na Praça da Estação e seguem até o dia 30 de abril.