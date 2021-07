‘OdontoSesc’ chega a Caratinga

Em parceria com Sindicato do Comércio e Prefeitura, unidade móvel do Sesc realizará atendimentos odontológicos

CARATINGA- A unidade móvel ‘OdontoSesc’ chegou a Caratinga. O projeto de saúde bucal itinerante, em parceria com o Sindicato do Comércio de Caratinga e Prefeitura, pretende atender, 59 pacientes, totalizando 236 consultas até o dia 17 de setembro de 2021.

A carreta ficará estacionada na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, a Praça da Estação, onde profissionais realizarão os serviços de remoção de cáries e restaurações; extrações (cirurgias) simples; tratamento de canal; raspagem e profilaxia (limpeza); radiografias odontológicas para pacientes em tratamento na Unidade Móvel, se necessário; e identificação e encaminhamento de casos de patologias bucais e alterações sistêmicas, para atendimento especializado indicado pelo parceiro.

O público atendido será pré-selecionado pelo Sindicato e pela Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga.

SERVIÇO

‘OdontoSesc’, em Caratinga

Local: Praça Cel. Rafael da Silva Araújo, 100, bairro Salatiel.

Atendimentos: de 29/07/2021 a 15/09/2021

Segunda das 10h às 18h

Terça a quinta-feira das 8h às 18h

Sexta-feira das 8h às 15h