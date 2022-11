ODE AO GÊNIO Organizado por Edra, livro traz mais de 100 textos em homenagem a Ziraldo. Lançamento acontece na noite dessa segunda-feira (14)

CARATINGA – No dia 24 de outubro, Ziraldo completou 90 anos de vida plena. Essa data foi saudada em todo o Brasil. E em sua cidade natal, um dos eventos mais importantes para celebrar esse aniversário será na próxima segunda-feira (14), às 19h, na Casa Ziraldo de Cultura, na avenida Benedito Valadares, quando do lançamento do livro ‘Ziraldo, um Gênio de Caratinga’, idealizado por Edra e que reúne mais de 100 textos de escritores convidados.

Edra conta que fazer esse livro foi muito trabalhoso, mas que lhe deu imensa satisfação ao término desse projeto. “Realmente depois do livro pronto fiquei orgulhoso do trabalho. Ficou uma obra a altura do homenageado”.

Ao longo de 244 páginas, além dos textos, o leitor terá uma apanhado de toda obra de Ziraldo e também de Edra, afinal mestre e aluno são amigos e já tiveram envolvidos em vários projetos.

É difícil mensurar a dimensão da obra de Ziraldo, no entanto, Edra diz que “Ziraldo é um artista inventivo e insaciável que tem uma disciplina invejável para o trabalho e esmero na qualidade do que faz. Comunicador por excelência, seus desenhos e textos se encaixam em perfeita união, ou seja, traduzem toda sua curiosidade, inquietude, perfeccionismo e perspicácia, capaz de sensibilizar crianças e adultos. Em suma, Ziraldo nunca parou de produzir e produzir bem”.

O livro reproduz uma entrevista que Edra fez com Ziraldo e que foi publicada no DIÁRIO em 24 de junho de 2006. Ao ser perguntado sobre o que mais dava sustentação a sua criatividade. Ziraldo assim respondeu: “O importante éestar atento. O processo criativo pode estar na própria natureza, no cotidiano, na página de um jornal. Uma imagem que gosto de lembrar é a de uma folha caindo da mangueira. Para o sambista, “ela dá samba”. Deu pra entender?”

Sim Ziraldo, deu pra entender. E as páginas de “Ziraldo, Um Gênio de Caratinga” só mostram que sua obra é compreendida e admirada, transcendendo gerações.

O LIVRO

Além dos textos, outro atrativo é que os escritores convidados têm em suas caricaturas algo que homenageia Ziraldo. Todos estão com uma panela na cabeça, referência ao eterno Menino Maluquinho. Tem ainda uma homenagem feita pelo Clube de Regatas do Flamengo, time de coração de Ziraldo. “Já assisti jogo do Flamengo ao lado de Ziraldo, ele se transforma”, confidencia Edra.

E como forma de também homenagear os escritores que participam desse livro, o DIÁRIO reproduz o texto de ElziRusso Amorim.

Coincidências existem?

​Chegamos de mudança de Carangola para Caratinga no dia 27 de novembro de 1956.​No dia 21 de janeiro de 1960 nasceu, o meu filho caçula, Elcio Danilo Russo Amorim, o único caratinguense dos quatro filhos. Desde a sua infância gostava de jogar futebol, futebol de botão e de desenhar. Já revelava nos seus traços até desenhos de histórias em quadrinhos. Por timidez não mostrava para ninguém, tudo era muito bem guardado. Quando estava aprendendo a ler e escrever, formou com as iniciais do seu nome a palavra EDRA e assinava os seus desenhos dizendo que era o seu nome artístico.

​Na leitura de revistas e jornais ele percebeu que a sua vocação era de ser cartunista. Eu e meu saudoso esposo José Amorim não tínhamos nenhuma noção sobre o assunto, mas procurávamos entender e tentar favorecê-lo na busca do seu sonho.

​Na década de 70 ficou empolgado ao saber que o Ziraldo era de Caratinga. Ter um conterrâneo de grande destaque justamente na profissão que almejava, era o máximo e deixou-o fascinado. O destino o fez nascer na mesma terra do Ziraldo e receber de Deus o mesmo dom, sem querer entrar no mérito de comparações.

​​Certo dia ele escutou pela Rádio Caratinga anunciar a vinda de Ziraldo para a festa dos 70 anos de seu pai. Era a grande oportunidade de poder conhecer de perto o seu grande ídolo. Foi assim, juntos ao tão esperado encontro, que eu também conheci pessoalmente o ilustre caratinguense. A partir de então fui acompanhando, passo a passo, a caminhada e o sonho do meu filho. O tempo, as lutas e as tantas dificuldades só enalteceram o objetivo alcançado. Não só se tornou um cartunista reconhecido, como também atingiu o ideal de prestar significativas homenagens ao Ziraldo em sua terra natal. Primeiro foi o Salão Internacional de Humor de Caratinga. Depois de superar tantos obstáculos com muita garra, conseguiu inaugurar a Casa Ziraldo de Cultura, no dia 27 de novembro de 2009, um espaço destinado aos artistas, escritores e todas as atividades culturais e sociais. Uma conquista pessoal para um bem coletivo. Em 2018 lançou, pela Editora Melhoramentos, um lindo livro em homenagem aos 85 anos do Ziraldo com repercussão nacional.

​Em 2003 uma grande festa foi realizada com a inauguração de um lindo monumento do Menino Maluquinho, ás margens da BR116, antiga Rio-Bahia, exatamente bem em frente do prédio que morávamos quando chegamos em Caratinga e que o meu menino Danilinho viveu intensamente a sua infância.

​No decorrer dos tempos, construímos uma casa na Rua Esperanto. Mais tarde ela recebeu uma nova placa em homenagem ao pai do Ziraldo com o nome de Rua Geraldo Alves Pinto, endereço da nossa atual residência.

​Sonhos se realizam na trajetória da vida, chega ao seu ápice. De um fã ao seu ídolo, do discípulo ao seu mestre, que é fonte inesgotável de saber e criatividade.

​Eu me orgulho muito participar de mais uma iniciativa do meu filho em homenagem aos 90 anos do Ziraldo, através dessa obra literária.

​Há sentimentos e emoções que a gente não consegue expressar. Agradeço a Deus a vida e a oportunidade que me foi dada de narrar essa história.

Coincidências existem?