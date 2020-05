Ocorrência iniciada por furto resulta em recuperação de materiais e apreensão de drogas

RAUL SOARES – Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Militar abordou um rapaz contumaz na prática de furto. Essa iniciativa resultou não somente na recuperação de itens furtados, mas também na apreensão de dois tabletes e 15 buchas de maconha. A ocorrência foi registrada na rua Toninho do Hotel.

Durante operação Batida Policial, a guarnição da PM deparou com um indivíduo contumaz na prática de furto. Ao notar que seria abordado, ele entregou um oxímetro para uma mulher que estava em sua companhia, porém, ele foi contido e o objeto acabou recuperado.

Inicialmente esse indivíduo negou que o objeto seria produto furtado, no entanto os militares fizeram levantamentos e souberam que o oxímetro tinha sido furtado das dependências da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). No decorrer das diligências, o indivíduo também confessou o furto de um notebook e de um projetor de mídia. Ele completou dizendo que negociou o projetor com um homem, 56 anos; já o notebook foi vendido por 150 reais para um jovem, 26.

Inicialmente a guarnição foi até a casa do jovem, onde recuperou o notebook. Na sequência, os militares foram até a residência do outro envolvido, porém ele correu ao notar a chegada da viatura. O indivíduo evadiu por uma pastagem e não tinha sido localizado até o final dessa edição. Os policiais fizeram contato com a filha deste homem, que autorizou a entrada no imóvel. Durante vistoria pela casa os militares encontraram o projetor de mídia e em um armário foram localizados os tabletes e as buchas de maconha.

Os envolvidos por furto e receptação foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.