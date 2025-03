OBSTINADOS PELA INFORMAÇÃO

A atuação da redação do DIÁRIO na cobertura da Pandemia de COVID-19

CARATINGA – Ao longo destas três décadas, várias coberturas jornalísticas marcaram a redação do Diário de Caratinga. Mas vamos nos focar em algo recente e que necessitou do empenho de toda a redação: a cobertura da Pandemia da COVID-19.

Durante a pandemia de COVID-19, o jornalismo local se mostrou ainda mais essencial para a comunidade, cumprindo um papel vital na disseminação de informações precisas e atualizadas. Em Caratinga, o Diário, com sua redação obstinada pela informação, se destacou nesse cenário, oferecendo cobertura constante e relevante sobre a crise sanitária que abalou o país e o mundo.

Diante das notícias que dominavam o cenário mundial, era inevitável que o vírus chegasse ao Brasil. E na edição de 15 de março de 2020 nossa reportagem entrevistou dois caratinguenses que moravam em Milan/ITA, justamente o país, então, mais assolado pela pandemia. Danilo Sávio e Deisimar de Assis Andrade falaram dos tempos difíceis e como estava sendo o confinamento em suas residências. Ambos fizeram alertas. “Aproveitando essa oportunidade, digo para não subestimar os riscos. É só uma visão pessoal. Nada acontece por acaso. Essa “crise” está dando a humanidade uma grande oportunidade de rever as próprias prioridades, os próprios valores. Porque a crise verdadeira é de “valores”, mas não os valores materiais”, orientou Danilo. Por sua vez, Deisimar declarou: “Oriento ao pessoal do Brasil para tomar todas as medidas de prevenção e não cometerem os mesmos erros que nós aqui da Itália cometemos, pois se cada um daqui tivesse feito a sua parte, talvez hoje não estivéssemos presos em nossas próprias casas”.

E o interessante que muitos internautas nos criticaram nas nossas redes sociais. Alguns nos chamaram de “alarmistas”, afinal a Covid estava longe do Brasil. Outros chegaram a nos classificar como “sensacionalistas”, enquanto alguns afirmaram que estávamos criando “pânico”. Entretanto, pouco depois, a Prefeitura de Caratinga confirmou o primeiro caso de coronavírus no dia 2 de maio. Tratava-se de um paciente, de 31 anos, que recebeu atendimento médico no CASU no dia 29 de abril, mas apresentou os primeiros sintomas no dia 20. Ele ficou em isolamento domiciliar e foi acompanhado pela equipe de saúde. Dias depois, houve o primeiro óbito por COVID-19.

O triste saldo desta doença é que até 31 de dezembro de 2023, Caratinga 14.159 casos e 334 mortes. A pandemia da covid foi considerada encerrada em maio daquele ano pela Organização Mundial da Saúde.

Nunca gostaríamos de ter que noticiarmos estes dados. Mas é a nossa função. Albert Camus no livro “A Peste” escreveu: “Quando a própria história já não tinha profecias, encomendaram-nas a jornalistas, que, ao menos neste ponto, se mostraram tão competentes como os seus colegas de séculos passados”. E nossa equipe, composta à época, pelas repórteres Nohemy Peixoto e Paula Lanes, juntamente com os repórteres fotográficos Wilson Martins e Adenilson Geraldo mostraram toda sua competência em suas coberturas, indo a todos os lugares, ouvindo autoridades da área de saúde, médicos e, claro, a população.

Compromisso com a informação local

Desde os primeiros casos de COVID-19 no Brasil, o Diário de Caratinga manteve uma linha editorial comprometida em informar a população com dados locais, nacionais e internacionais. O jornal destacou-se por sua rapidez e seriedade ao noticiar os primeiros casos na cidade e as medidas de prevenção, como distanciamento social, uso de máscaras e cuidados com a higiene.

Além de informações sobre o número de casos e a evolução da pandemia, a publicação também foi uma das principais fontes de esclarecimento sobre os decretos municipais e estaduais, esclarecendo o que as autoridades locais estavam fazendo para combater a propagação do vírus.

Tem outro fator, quando da criação do Auxílio Emergencial, muitas pessoas fizeram contato com a redação para se inteirar como conseguir o benefício. Neste caso, o papel social do jornal ficou evidente.

Busca por fontes confiáveis e especializadas

Um dos principais desafios enfrentados pelos meios de comunicação durante a pandemia foi a proliferação de fake news. O Diário de Caratinga se posicionou com rigor contra desinformações e manteve uma postura ética, buscando sempre fontes confiáveis. As entrevistas com médicos, infectologistas e autoridades de saúde se tornaram essenciais para a produção de conteúdo que fosse, ao mesmo tempo, educativo e esclarecedor para a população.

O jornal também fez questão de abordar as questões psicológicas e emocionais trazidas pela pandemia, com matérias voltadas para o impacto do isolamento social na saúde mental, além de orientar os leitores sobre como buscar ajuda profissional.

Mas não tem como não deixar de focar num tópico, pois um dos maiores desafios enfrentados pela mídia tradicional foi o crescimento exponencial das fake news, que se espalhavam rapidamente pelas redes sociais, confundindo e criando pânico entre as pessoas. Inclusive pessoas próximas ao jornal sempre enviavam algum material sem a devida comprovação e tratando aquilo como verdade absoluta. Dentre as diversas mentiras e boatos que circularam durante a pandemia, estavam teorias da conspiração sobre a origem do vírus, tratamentos milagrosos e até mesmo falsas notícias sobre a eficácia das vacinas.

A equipe do jornal foi rápida em desmentir notícias falsas, alertando seus leitores sobre o perigo da desinformação e fornecendo dados oficiais que desafiavam as afirmações infundadas.

Além disso, o jornal promoveu matérias educativas, desmistificando informações erradas e dando voz a especialistas e autoridades competentes. O Diário de Caratinga também incentivou a população a consultar fontes confiáveis e a se manter atenta aos cuidados com a propagação de informações erradas

Informação em diversos formatos

O Diário de Caratinga se adaptou rapidamente às novas exigências do jornalismo digital. Com o aumento do consumo de notícias por meio das plataformas digitais, o veículo ampliou sua presença online e passou a atualizar seu site com informações em tempo real, trazendo, além das notícias sobre os casos de COVID-19, análises e relatos da vivência local. Com isso, ampliou consideravelmente o número de seguidores em nossas redes sociais.

O jornal não se limitou à cobertura dos números de infectados e mortes, mas também deu voz a cidadãos que enfrentaram o vírus, assim como a profissionais de saúde que estavam na linha de frente do combate à pandemia. Essas matérias humanizadas tiveram um impacto positivo na conscientização da população, mostrando a importância de seguir as medidas de prevenção.

Cobertura da vacinação

Quando a vacinação contra a COVID-19 foi iniciada no Brasil, o Diário de Caratinga manteve uma cobertura contínua sobre a campanha na cidade. O jornal informava sobre as fases de imunização, os grupos prioritários e os desafios logísticos enfrentados pelo município para garantir que a população tivesse acesso à vacina.

Além disso, a publicação promoveu debates sobre a importância da vacinação e a necessidade de combater o movimento antivacina. A abordagem, mais uma vez, foi fundamentada em fontes científicas, buscando desmistificar rumores e reforçar a segurança da imunização.

Desafios e reconhecimento

A pandemia desafiou todos os setores da sociedade, e o jornalismo não foi exceção. Para o Diário de Caratinga, o principal desafio foi manter a credibilidade em meio a tantas informações desencontradas e garantir que a população tivesse acesso a dados fidedignos em um momento de grande incerteza.

A postura ética e a dedicação do Diário de Caratinga na cobertura da pandemia de COVID-19 foram amplamente reconhecidas pela comunidade local. A forma como o jornal se adaptou às novas demandas do jornalismo digital, com o compromisso de informar e educar a população, consolidou sua importância na região e reforçou sua relevância como meio de comunicação comprometido com o bem-estar da sociedade.

Nossa atuação

Sem sermos arrogantes, mas podemos dizer que a atuação do Diário de Caratinga na cobertura da pandemia de COVID-19 foi um exemplo de jornalismo responsável e comprometido com o bem-estar da população. Sua capacidade de adaptação às novas realidades, aliada à postura ética e ao compromisso com a verdade, garantiu que o jornal continuasse sendo uma fonte confiável de informação durante um dos períodos mais difíceis da história recente. O trabalho da equipe editorial, ao manter Caratinga bem informada e unida, fez a diferença, provando a importância do jornalismo de qualidade, especialmente em tempos de crise.

Não há nada de bom em uma pandemia. Mas temos que aprender lições com momentos difíceis que passamos. A pandemia da COVID-19 nos mostrou de forma contundente que não podemos negar a ciência, pois ela é fundamental para a compreensão e o enfrentamento de crises globais. Além disso, evidenciou que a sociedade é interdependente, e o bem-estar coletivo depende da ação conjunta de todos para superar desafios comuns.