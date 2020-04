Obrigatoriedade do uso da máscara em Minas

Saiba a maneira correta de utilizar as máscaras de tecido para evitar a disseminação do novo coronavírus

DA REDAÇÃO – A Lei 23.636 sancionada pelo governador de Minas Gerais, e que já está em vigor, determina o uso obrigatório de máscaras por funcionários de estabelecimentos comerciais e pelos usuários do transporte público em todo o estado. Além do comércio, são obrigados a usar as máscaras profissionais e passageiros do transporte coletivo e individual, funcionários, servidores e colaboradores da administração pública, sistema prisional, indústrias, bancos e lotéricas, assim como os cidadãos que precisem utilizar estes serviços. A lei ainda estabelece que os empregadores deverão fornecer máscaras e outros recursos necessários à prevenção da covid-19 aos funcionários ou servidores. Além de seguir todas as normas de higienização pessoal e de superfície nos ambientes.

Para enfrentar a pandemia todos os cuidados são necessários, e nesse momento com a escassez dos equipamentos de proteção individual, uma das alternativas encontradas são as máscaras de tecido. Mas será que elas são eficazes? O médico Felipe Duarte, que é neurocirurgião e especialista em Medicina da Dor no Casu – Hospital Irmã Denise, esclarece estas questões que envolvem o uso da máscara. “Esta é uma mudança muito mais cultural, porque diz respeito a uma situação em que nós não estamos falando de prevenir o indivíduo de contrair algo, mas sim de evitar a disseminação. Ou seja, a máscara de tecido pode ser recomendada como uma forma de barreira mecânica para diminuir a disseminação do vírus por pessoas que estão assintomáticas ou mesmo pré-sintomáticas, mas que podem estar transmitindo o vírus mesmo sem saberem. A máscara de tecido não protege o indivíduo que está utilizando, porque ela não possui a capacidade de filtragem. E ela deve estar em condições adequadas para uso, limpa, seca e sem furos”.

Para a utilização as máscaras de tecido precisam estar adequadas ás orientações previstas pelo Ministério da Saúde, são elas:

É recomendável que cada pessoa tenha entorno de 5 máscaras de uso individual;

A máscara deve estar limpa e sem rupturas;

Fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 70% para manuseá-la;

Tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve executar imediatamente a higiene das mãos;

Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;

Manter o conforto e espaço para a respiração;

Evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara.

Não se deve utilizar a máscara por longo tempo, use no máximo por 3 horas;

A máscara deve ser lavada separadamente e previamente com água corrente e sabão neutro. Recomenda-se evitar mais que 30 lavagens;

O descarte da máscara de pano deve ser feito ao observar perda de elasticidade das hastes de fixação, ou deformidade no tecido que possam causar prejuízos à barreira.

No entanto, o uso da máscara não reduz ou substitui a necessidade de aplicação das medidas de higiene preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como orienta o médico Felipe Duarte. “É importante salientar as demais medidas de prevenção a disseminação do novo coronavírus: o distanciamento social, evitar tocar o nariz, os olhos e a boca e estar sempre higienizando as mãos com água, sabão ou o álcool 70%”. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais o número de casos confirmados ultrapassou a marca de 1.000 e o Estado já soma mais de 70.000 casos em investigação.