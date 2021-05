Obras em parceria público privada avançam em Inhapim

INHAPIM – As obras de construção de passeio público na serra de acesso ao bairro Santo Antônio seguem em ritmo acelerado, oportunidade que o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro Adriano puderam acompanhar de perto o avanço das obras.

A empresa Constrular Empreendimento Imobiliário detentora do loteamento “Recanto Verde” é a responsável pela execução das obras. Os passeios públicos estão sendo construídos para dar maior segurança na trafegabilidade dos pedestres em deslocamento entre o centro da cidade de Inhapim ao bairro Santo Antônio, além de atender uma solicitação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG para instalação do novo fórum da Comarca de Inhapim. “Atualmente, ao se pensar em saúde urbana, necessariamente se pensa em proporcionar qualidade de vida para população, preservando os recursos naturais, nosso meio-ambiente, incentivo a prática esportiva, segurança e a saúde das pessoas. A construção destes passeios públicos trará conforto e segurança para os usuários do bairro Santo Antônio transitarem nesta via,” argumentou o prefeito Marcinho.

A administração municipal está atenta ao desenvolvimento urbano sustentável do município, que preserve nossos recursos naturais e traga saúde e melhor qualidade de vida para as pessoas. O processo de expansão urbana é positivo quando proporciona amplitude de recursos, desenvolvimento da economia local, preserva o meio-ambiente e traz qualidade de vida para todos.

Assessoria de Comunicação