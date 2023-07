Obras de recuperação de sinalização horizontal e terraplenos na BR-116

Serviços acontecem em Alpercata, Tarumirim, Inhapim e Caratinga

DA REDAÇÃO – As obras programadas pela EcoRioMinas para esta semana, entre os dias 10 e 16 de julho, incluem intervenções no trecho mineiro da BR-116, de sinalização horizontal e recuperação de terraplenos. Os serviços fazem parte do calendário semanal de trabalhos iniciais da concessionária para levar fluidez e segurança aos usuários.

Os trabalhos na BR-116 (MG), de sinalização horizontal acontecem entre os quilômetros 410 e 600, nos dois sentidos da via, com estreitamento de faixa, passando pelos municípios de Alpercata, Tarumirim, Inhapim e Caratinga. Já as obras de recuperação de terraplenos acontecem nos kms 665+500 e 678+500, no sentido Sul e Km 524 sentido norte, com interdição de acostamento, alcançando municípios como São Francisco da Glória e Miradouro.

Na BR-493, no trecho do Rio de Janeiro ocorrem obras da Praça de Pedágio 8, no km 14, com atividades de terraplenagem e na BR-116, também no Rio, as obras da Praça de Pedágio 7, acontecem no km 118, nos dois sentidos da via, sem interdição, no município de Magé. Já na BR-465, ocorrem trabalhos como fresagem/recomposição e poda de árvores.

Na maior parte dos trechos, os trabalhos ocorrem das 7h às 17h, podendo se estender até as 22h em alguns pontos. Existe a possibilidade de ocorrer operação ‘pare e siga’, com a circulação alternada de veículos. A EcoRioMinas solicita aos motoristas que dirijam com atenção e reduzam a velocidade nos trechos em manutenção, que estarão devidamente sinalizados.

“Vale lembrar que a programação de obras pode ser alterada devido a questões operacionais e condições climáticas”, avisa a EcoRioMinas.

As atividades fazem parte dos trabalhos iniciais da EcoRioMinas previstas no contrato de concessão e têm prazo de conclusão de até um ano após o início da operação. A concessionária assumiu a administração da Rio-Valadares em 22 de setembro de 2022.

Canais de atendimento

Por meio do twitter @ecoriominas, os usuários podem acompanhar atualizações sobre o tráfego nas rodovias. Em caso de dúvidas e emergências, eles devem ligar para 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h.