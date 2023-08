Obras de recapeamento asfáltico iniciam pela Rua Alberto Vieira Campos

Saiba as 18 vias da cidade que estão na lista

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga iniciou na manhã desta terça-feira (29), as obras de recapeamento asfáltico que vão contemplar 18 vias da cidade.

A primeira via a receber os serviços foi a Rua Alberto Vieira Campos. O Departamento Municipal de Trânsito de Caratinga informou que a localidade está interditada para realização das obras. A orientação para os moradores da rua é que retirem seus veículos das garagens e deixem em ruas adjacentes. As pessoas que utilizam a via devem buscar rotas alternativas.

Veja as ruas que vão receber as obras de recapeamento:

Centro

Rua Alberto Vieira Campos

Rua Raimundo Brum

Travessa Portes

Travessa Santos Mestres

Bairro Anápolis

Rua Quintino Bocaiúva

Rua Dico Anselmo

Rua H

Rua G

Rua Flor do Campo

Bairro Nossa Senhora Aparecida

Rua Almiro de Freitas Valadares

Rua Arnout Monteiro

Rua Professora Maria Azevedo Leitão

Bairro Esperança

Rua Eliane Tiola

Bairro Esplanada

Rua Maria Raimunda Soares Pimenta

Bairro Salatiel

Rua Rita Viana Fernandes

e parte da Rua Padre Vigilato

Bairro Santa Cruz

Rua Dico Anselmo

Rua Francisco Ciriaco