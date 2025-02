Obras de modernização vão potencializar abastecimento de água em Caparaó

Investimentos têm como objetivo aumentar a oferta de água, beneficiando mais de 65% dos moradores da cidade

CAPARAÓ – A Copasa iniciou neste mês as obras de modernização no sistema de abastecimento de água no bairro Centro, em Caparaó. Ao todo, a empresa está investindo mais de R$ 700 mil nessas intervenções, previstas de serem concluídas em junho deste ano. As obras beneficiarão aproximadamente 3.600 pessoas em todo o município.

De acordo com a gerente da Copasa, Rosângela de Faria e Coelho, as ações neste empreendimento estão focadas em ampliar a oferta de água na área urbana da região Central da cidade. “Atualmente, nossa captação de água no município é realizada no ribeirão da Fama e conseguimos captar sete litros de água por segundo (l/s). Já perfuramos e colocaremos em operação, até o final desta obra, o poço C02 que proporcionará até 1,40 l/s na vazão do sistema. Destaco ainda que o serviço de abastecimento de água em Caparaó já está universalizado, com o índice de 100% de cobertura, antes mesmo do prazo estipulado pelo Novo Marco Legal do Saneamento no país, que é dezembro de 2033”, afirmou.

Os trabalhos preveem ainda a construção de uma adutora de água bruta de 36 metros de comprimento em tubo PVC com diâmetro nominal (DN) de 100 milímetros, melhorias na Casa de Química, urbanização da área da Estação de Tratamento de Água (ETA), a implantação de uma adutora de água tratada de 303 metros em tubo PVC com DN de 150 milímetros, a conclusão da inserção do trecho da rede para esgotamento da água de lavagem dos filtros da ETA e decantadores de mais de 275 metros em tubo PVC com DN de 200 milímetros, melhorias na captação do ribeirão da Fama com a substituição dos quadros de comando e instalação de equipamentos maior vazão, bem como a construção e instalação de uma pequena balsa com flutuador.

Vale pontuar ainda que as obras estão colaborando para a movimentação da economia local de Caparaó, por meio da geração de empregos e aquisição de materiais em comércios locais.