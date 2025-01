Obras de modernização vão ampliar oferta de água para 12 mil pessoas em bairros de Caratinga

Após conclusão das intervenções, abastecimento será potencializado e terá aumento de 200 mil litros na reservação de água

CARATINGA – A Copasa está trabalhando para garantir o abastecimento de água em quantidade, regularidade e qualidade nos bairros Floresta, Limoeiro e na parte alta do Dr. Eduardo, no município de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Os trabalhos, que tiveram início em dezembro passado e estão previstos para serem concluídos em junho deste ano, estão recebendo o aporte de mais de R$ 1,6 milhão, tem o objetivo de ampliar a reservação de água nestes bairros e minimizar os efeitos de eventuais intermitências.

“Vamos implantar um reservatório metálico com capacidade de armazenar até 200 metros cúbicos de água (200 mil litros) no bairro Limoeiro. Esse reservatório proporcionará o aumento da reservação de água para o abastecimento das residências da localidade, beneficiará cerca de 12 mil pessoas e possibilitará o incremento de aproximadamente 8 litros por segundo (l/s) na vazão do sistema, passando de 10 litros por segundo l/s para 18 l/s. Destaco ainda que o serviço de abastecimento de água em Caratinga já está universalizado com o índice de 100% de cobertura antes mesmo do prazo estipulado pelo Novo Marco Legal do Saneamento no país, que é dezembro de 2033”, disse a gerente da Copasa no município, Rosângela de Faria e Coelho.

Caratinga também está próxima de atingir a universalização do esgotamento sanitário, tendo alcançado 89,90% de cobertura. Para universalizar este serviço, o Novo Marco estipula que é necessário alcançar o mínimo de 90% dentro do mesmo prazo.

Além do aumento da reservação de água e vazão do sistema, as intervenções de melhorias e modernização do sistema estão concentradas na setorização do abastecimento destes bairros por meio do redimensionamento dos equipamentos da unidade de bombeamento, implantação de 540 metros de linha de recalque em PVC com diâmetro nominal de 200 milímetros da estação de água tratada do bairro Dr. Eduardo ao reservatório no Limoeiro, ampliação da linha de recalque em mais de 1.300 metros em PVC com diâmetro de 250 milímetros da unidade de bombeamento ao reservatório e implantação de 336 metros de rede adutora de água tratada em PVC com diâmetro de 100 milímetros como reforço do abastecimento no Limoeiro.

Conforme a Copasa, outro ponto de destaque é que as obras estão colaborando para a movimentação da economia local de Caratinga por meio da geração de 10 vagas de emprego que estão resultando em mais renda e a aquisição de materiais em comércios locais.