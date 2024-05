Obras de infraestrutura rural e mobilidade no córrego do Cachoeirão são concluídas

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim concluiu e entregou as obras de calçamento, drenagem pluvial e instalação de iluminação pública no “Morro do Cachoeirão”, localizado às margens da BR-116, estrada de acesso a futura Estação de Tratamento de Esgoto- ETE.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, foram investidos cerca de R$ 216.554,52 em recursos próprios do município para construção do calçamento em blocos sextavados de concreto e toda rede pluvial na Serra do Cachoeirão, que atende uma reinvindicação antiga da comunidade, e ainda, um compromisso da gestão municipal. “Firmamos um compromisso com os moradores aqui do Córrego do Cachoeirão para promover o calçamento, drenagem pluvial e instalação de iluminação pública no morro de acesso a comunidade, e agora estamos tendo a oportunidade e o privilégio de cumprir. Agradeço primeiramente a Deus por mais esta conquista em benefício de toda nossa população. É importante destacar também que nesta comunidade não realizamos somente o calçamento e a drenagem pluvial da Serra do Cachoeirão, mas implantamos toda a iluminação pública que não existia aqui na região, levando mais tranquilidade e segurança para comunidade”, informou o prefeito.

Segundo o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde, já são quase duas dezenas de morros e serras de difícil circulação em períodos chuvosos que receberam ou estão recebendo calçamento em blocos de concreto, o que resultou em melhor qualidade de vida para os moradores das regiões beneficiadas principalmente para agricultura familiar, impactando no escoamento da produção agrícola, incentivando o desenvolvimento rural e alavancando a economia do município. “Com a conclusão do calçamento e drenagem pluvial da Serra do Cachoeirão, chegamos a quase duas dezenas de calçamentos em serras e morros na zona rural de Inhapim, pontos estes conhecidos pela difícil locomoção de veículos e pedestres”, disse.

Além do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde, participaram do ato de entrega das obras, o secretário de Obras Sidney Moreira, o supervisor da pasta, Tarcísio Teófilo dos Santos, os ex-vereadores Domingos Sávio Gonçalves e Geovani Clemente Teixeira (autor do pedido das obras), além dos moradores.

OBRAS

São exemplos de obras realizadas no primeiro mandato do prefeito Marcinho, o calçamento da “Serra dos Bispos” no distrito dos Januários, a “Serra do Leonel” e “Morro do Expedito” no distrito de São José do Taquaral e a “Serra do Izolino” no distrito de São Tomé. Já no segundo mandato de seu governo, o prefeito Marcinho promoveu obras de calçamento e drenagem pluvial na “Serra do Cajá” localizada no distrito de Santo Antônio do Alegre, “Serra do Alexandre” em São José do Taquaral, “Morro do Afonso”, que é o prolongamento da rua “José de Melo Corrêa” no bairro Santo Antônio, “Serra do Divino Flor” em nosso distrito de Tabajara, “Serra da Pirraça” localizada no Córrego Pita-Fogo/Comunidade da Pirraça, “Serra do Soarinho 01” e “Serra do Soarinho 02 (em execução)” em Bom Jesus do Rio Preto, calçamento da “Serra do Zé Lindolfo” localizada no Córrego São Silvestre, “Serra do Tunico Rezende” (em execução) em nosso distrito de Tabajara, e o “Morro do Cruzeiro” no Córrego Santo Antônio” localizado nas proximidades do bairro Santo Antônio”.

Assessoria de Comunicação