Obras de esgotamento sanitário em Inhapim

INHAPIM – Uma obra de extrema importância para saúde pública e meio ambiente está sendo executada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) no município de Inhapim. Como é notado há diversos dias, vários homens e máquinas realizam o trabalho na cidade.

Redes interceptoras de esgoto estão sendo instaladas no Rio Caratinga, Córrego Boa Sorte, Córrego São Silvestre, Santo Antônio, além de outras localidades. Imóveis e comércios que antes descartavam o esgoto nos córregos e no rio receberam ligações prediais de esgoto por meio de coletores. De acordo com a COPASA o planejamento é finalizar os trabalhos em novembro deste ano.

Também foram construídas quatro estações elevatórias de esgoto e gabiões para a proteção das ligações. Todo o esgoto coletado nestes pontos será encaminhado para Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). O objetivo é tratar mais de 85% do esgoto da cidade.

Foi assinada nesta quarta-feira (23/08), na prefeitura de Inhapim, com a presença do prefeito Márcio Elias e autoridades, a ordem de serviço para o início da obra de abastecimento de água nos distritos de Santo Antônio do Alegre e Novo Horizonte.

Essa grande obra em execução beneficia diretamente a qualidade de vida da população, na prevenção de doenças, saneamento básico e recuperação do manancial. Inclusive, através deste feito, em Inhapim, cidades vizinhas terão uma melhora considerável na qualidade da água, por exemplo, Dom Cavati.

Assessoria de Comunicação