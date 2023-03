Obras de construção do Parque de Exposições e da praça do Bairro Esperança seguem aceleradas em Inhapim

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim segue com as obras de construção do Parque de Exposições e da praça Rita Coelho Pereira, localizada no bairro Esperança.

O Parque de Exposições, que está sendo construído na recente área adquirida pelo município na rua Aberto Azevedo no centro de Inhapim, tem um investimento de R$1,5 milhões, com aproximadamente 18 mil m² de área, “que promete ser o melhor espaço dedicado ao lazer, feiras, exposições e competições esportivas e agropecuárias da região”, diz a administração municipal.

Pensado e projetado pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e por toda equipe da Secretaria de Planejamento, o Parque de Exposições atenderá de maneira adequada diferentes eventos, seja ele voltado ao entretenimento como shows artísticos por exemplo, ou até mesmo cavalgadas, concursos de marchas, parque de diversões e circos.

Nessa fase, os operários da Secretaria de Obras trabalham no plantio das sementes do gramado redondel do parque de exposições, uma área de aproximadamente 3 mil m² que será toda em grama batatais. Outras duas frentes de trabalho estão em execução nas obras de construção do parque, uma está concentrada na pavimentação da rua no entorno do redondel, onde, após concluir toda rede pluvial e de esgoto, os operários trabalham na implantação do calçamento em blocos sextavados. Já a última frente de trabalho se dedica na construção dos estandes, que já caminham para finalização da alvenaria e colocação do telhado.

A inauguração do Parque de Exposições de Inhapim está prevista inicialmente para ocorrer em setembro de 2023.

PRAÇA RITA COELHO PEREIRA

Após a retomada amigável de uma área pertencente ao município de Inhapim, localizada no bairro Esperança, articulada pelo prefeito Marcinho com os antigos moradores do local, está sendo possível a construção da praça Rita Coelho Pereira, uma demanda antiga da população. A obra tem o empenho do prefeito Marcinho, do vice-prefeito Sandro da Saúde junto ao ex-deputado federal Mauro Lopes (PP-MG), que garantiu R$ 300 mil reais de emenda especial para a realização das obras.

Nessa fase a prefeitura de Inhapim concluiu o piso e o cercamento da área na praça onde será instalado o parque infantil e também a instalação dos passeios. A Secretaria de Obras aguarda a empresa vencedora do processo licitatório para construção da academia da saúde para concluir as obras, o que só será possível após o governo federal liberar os recursos.

Assessoria de Comunicação