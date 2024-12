Obras da Copasa geram empregos e movimentam a economia de Mutum

Município está recebendo investimentos de R$ 30 milhões da Copasa; dezenas de vagas foram geradas durante implantação do sistema de esgotamento

MUTUM – A população de Mutum, vai receber em 2025 os benefícios do sistema de esgotamento sanitário, ou seja, mais qualidade de vida e cuidado com o meio ambiente. Desde 2023, a Copasa está investindo R$ 30 milhões em obras que, quando concluídas, alcançarão o índice de 80% do esgoto coletado e tratado adequadamente. Nesse período, no entanto, quem ganha é a economia da cidade. Isso porque, desde o início das obras, já foram gerados 50 empregos diretos e mais 20 vagas serão criadas até o final dos trabalhos.

O superintendente da Copasa na região Leste, Albino Campos, ressaltou a importância que as obras de saneamento têm para o desenvolvimento socioeconômico de um município. “Além de ter gerado dezenas de empregos, quando o serviço entrar em operação vai atrair mais investimentos para a cidade e reduzir custos com a saúde”, afirmou.

A coleta e o tratamento do esgoto sanitário dos imóveis evitam propagação de doenças de veiculação hídrica, traz melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e proporciona mudanças positivas nos aspectos urbanísticos, com a valorização imobiliária e o crescimento socioeconômico da cidade e região.

Estão sendo implantados na sede de Mutum mais de 12.880 metros de redes coletoras de esgoto (tubulações que direcionam o esgoto coletado aos interceptores), mais de 6.510 metros de redes interceptoras (tubulações para receber os esgotos das redes coletoras) e cerca de 560 metros de linha de recalque, que direcionam o esgoto à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Também estão sendo executadas 360 novas ligações prediais de esgoto, 1.480 unidades de ligações estão sendo padronizadas, além da construção de três estações elevatórias de esgoto e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), composta por reatores anaeróbicos de fluxo ascendente (UASB), seguidos de lagoa facultativa

“A Copasa está trabalhando diuturnamente para implantar o mais breve possível o sistema de esgotamento sanitário em Mutum. Sabemos que a coleta e o tratamento de esgoto proporcionam mais saúde e qualidade de vida para as pessoas e estamos em busca deste objetivo neste município”, disse engenheira civil da Unidade de Expansão Leste (USEL) da Copasa, Rafaella Freitas Santos.