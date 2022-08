Obras avançam por toda Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, vem executando serviços em todo município. São obras nas áreas de saúde, educação, infraestrutura urbana, esporte e lazer, chegando ao número de 23 em execução em todo território de Inhapim.

SAÚDE

Na saúde, o município vem renovando toda a frota de veículos que atendem as unidades básicas, com ambulâncias novas, vans, e utilitários modernos, com direção hidráulica e ar-condicionado, gerando conforto, segurança e agilidade para os cidadãos inhapinhenses que necessitam se deslocarem para atendimentos fora do domicilio. Um bom exemplo é o ônibus, que sai todos os dias do bairro Santo Antônio em quatro horários diferentes, passando pelo centro da cidade, indo à Caratinga para atender a comunidade em consultas, tratamentos médicos e exames via Consórcio de Saúde, tudo isso de maneira gratuita.

Já nas obras do setor de saúde, o destaque é para reforma, revitalização e modernização da Unidade Básica de Saúde “Dr. Mário Gomes”, obra realizada com recurso próprio do município de Inhapim, e que auxiliará os profissionais a desenvolverem um atendimento mais acolhedor e humanizado. Quem passa pelo local já observa os avanços das obras, com a instalação da nova fachada do prédio, totalmente em porcelanato.

EDUCAÇÃO

Na educação, após a adesão do município de Inhapim ao projeto “Mãos Dadas” do governo do estado de Minas Gerais, Inhapim recebeu um volume considerável de recursos que o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” propuseram sua destinação para reforma e ampliação das escolas municipais “Dr. Alípio Fernandes” e “Ione Ambrosina de Siqueira” com construção de quadras esportivas cobertas, e essas obras já estão em execução.

Ainda dentro do projeto “Mãos Dadas” as obras de construção da escola municipal “Antônio Soares de Rezende” no distrito de Tabajara seguem aceleradas, e essa semana, a empresa executora já prepara a estrutura de alvenaria para receber a laje de concreto. Um educandário novo, moderno, totalmente acessível e voltado para melhor atender todos os servidores profissionais de educação, que tão bem atendem nossos alunos em Tabajara.

Outra obra que segue a todo vapor na cidade de Inhapim e que recebeu a devida atenção do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde dentro do projeto “Mãos Dadas” é a reforma, revitalização e modernização do prédio histórico da secretaria de Educação de Inhapim – Edifício “Palma Cimini Lucca”, os funcionários da empresa detentora do contrato das obras seguem trabalhando para entregá-la no menor espaço de tempo possível.

Para finalizar as obras de investimentos em âmbito da Educação do município de Inhapim dentro do projeto “Mãos Dadas”, na educação infantil, ou educação da primeira infância, após entregar para comunidade do bairro Santo Antônio uma creche de primeira linha, moderna, arejada e de tamanha beleza e segurança, local que carinhosamente recebeu o nome da saudosa dona “Leonídia Maria da Silva”, a prefeitura de Inhapim segue promovendo as obras de construção da nova Creche “Enedina Soares de Lima Sayago”, que seguem avançando na rua “Amélia Godinho”, local onde funcionava o barracão, bem no centro de Inhapim. Se você já passou pelo local, pode notar a grandiosidade daquela obra que enfim, eliminará o déficit em vagas de creche que o município de Inhapim possui, meta buscada incessantemente pela administração do prefeito Marcinho desde quando ele assumiu o governo em 2017.

Na educação tem investimentos com recursos próprios do município, resultado de um esforço financeiro, equilíbrio das contas públicas, seriedade e transparência, realizado diariamente pela administração municipal que permitiu a aquisição do prédio do “Lar da Criança” por um milhão de reais, e agora, com o redesenho da infraestrutura escolar do município, após as obras de reforma, modernização e revitalização do edifício que já encontra-se em execução, abrigará em sua totalidade toda a escola municipal “Tia Odaísa de Melo Marques”.

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

É inegável que o município de Inhapim passa pelo maior investimento em infraestrutura e mobilidade urbana de sua história, são dezenas de calçamentos, com instalação de drenagem pluvial e bocas de lobo na cidade, nos distritos e nas estradas da zona rural do município, eliminando a poeira e o barro da vida de centenas de inhapinhenses, um exemplo de obra recentemente concluída é a pavimentação da rua “Lindolfo Barbosa Vieira” no distrito de Tabajara, que recebeu infraestrutura completa, tendo sido refeito todo pavimento da via com a implantação de novas redes pluviais e dezenas de bueiros.

Ainda no distrito de Tabajara, neste momento, estão ocorrendo as obras de calçamento da rua “José Joaquim Pinheiro”, popularmente conhecida como “Rua do Campo”, e no distrito de Itajutiba ocorre o calçamento da rua “Ilídio Alves de Carvalho”.

Na cidade, a vila “Dona Mitinha” localizada no bairro Santo Antônio vem recebendo um significativo investimento pelo prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde, as ruas Delta, Minerva, Eduardo Reis Marques e José Fernandes da Silva já receberam a implantação de redes coletoras de águas pluviais e já estão sendo calçadas com bloquetes intertravados.

Ainda no bairro Santo Antônio o conhecido “Morro do Afonso”, prolongamento da rua “José de Melo Corrêa” também teve suas obras de pavimentação iniciadas, uma máquina retroescavadeira está trabalhando no local implantando toda rede pluvial.

Na zona rural do município já foram iniciadas obras de calçamento no distrito dos Januários, com o encaminhamento de manilhas para o local, e em Macadame e Novo Horizonte as obras estão para serem iniciadas.

No Córrego da Pirraça as obras de calçamento da serra seguem ocorrendo, um investimento significativo que auxiliará os produtores rurais e agricultores familiares a escoarem sua produção até os mercados consumidores.

Já no córrego dos Brás, as obras de pavimentação da serra de acesso a comunidade estão em fase de aprovação de projetos pela Caixa.

Na Vila São Cristóvão as obras de construção da ponte sobre o Rio Caratinga seguem avançando e já estão na fase de concretagem da laje.

Com a conclusão desta obra, centenas de moradores do córrego Barra de Santo Antônio terão acesso à rodovia BR-116 sem a necessidade de trafegarem pela rua Palma Cimini e avenida Lurdes da Cruz, chegando com maior agilidade na cidade.