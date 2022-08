Obra de rotatória é concluída e trecho da Avenida Catarina Cimini é liberado

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga concluiu a obra da rotatória da Avenida Catarina Cimini, no centro de Caratinga e o trânsito foi liberado por volta de 10h desta sexta-feira (4).

Foram 62 dias de trabalhos, incluindo a construção da rotatória, sinalização vertical e horizontal, além da instalação de uma escultura de chão, confeccionada por um artista plástico contratado pelo valor global de R$ 13.400. A escultura, de acordo com a Prefeitura, simboliza a folha e o grão de café, valorizando a história cafeeira em Caratinga.

José Geraldo de Oliveira, diretor do Departamento de Trânsito, destaca que a expectativa é de um trânsito mais organizado e seguro no local. “Conforme projeto inicial estava prevista a duração da obra de 90 dias, conseguimos entregar com 62 dias de trabalhos. Já fizemos a liberação do trânsito, os veículos já podem circular normalmente, já vamos perceber a maior fluidez nesse local com essa rotatória, o que vai proporcionar mais segurança. Agora é todo condutor prestar atenção, lembrar das regras de circulação, pois, está bem-sinalizada a rotatória”.