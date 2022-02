Obra da Copasa provoca infiltração em parede de imóvel

Lama “escorreu” pelos padrões de energia de uma garagem da Rua Frei Venâncio; Companhia afirma que executará drenagem e urbanização do terreno

CARATINGA- Moradores de um prédio residencial situado à Rua Frei Venâncio, Bairro Salatiel, foram surpreendidos pela lama que invadiu o local e “escorreu” em padrões de energia da garagem.

O fato foi registrado durante a chuva do final da tarde de quarta-feira (9) e foi provocado pela obra de um tanque de resíduos sólidos da Copasa, que fica em um terreno ao lado do prédio.

Conforme o morador Diego Damasceno, esta não é a primeira vez que eles enfrentam transtornos relacionados a esta obra. O primeiro episódio ocorreu em setembro de 2021, quando a lama escorreu daquela rua em direção ao perímetro urbano, no Bairro Esplanada. “A primeira vez, de madrugada, o tanque estourou, sujou a rua toda, foi notícia na cidade, até o trevo da Casa Auxiliadora sujou todo. Eles consertaram, não deu problema mais. Mas, colocaram um muro, não sei se o muro represou a água, o que aconteceu, que aquela chuva forte começou a sair água nos padrões do prédio. Inundou tudo de lama a garagem, começou a vazar uma água por baixo do prédio, não sabíamos de onde aquela água estava vindo”.

Diego explica que fez contato com a Cemig, que repassou algumas orientações sobre os riscos apresentados no local. “Disseram pra gente não pisar naquela água, como era um padrão de energia, poderia dar um choque, alguma coisa. É a segunda vez que tem problema naquela obra, acho que a água não tinha por onde sair e inundou nosso prédio. O padrão está todo comprometido”.

Diego entrou em contato com a Copasa, que encaminhou funcionários que realizaram a limpeza do local na manhã desta quinta-feira (10). No entanto, os moradores querem um posicionamento da empresa para que o problema não se repita. “Vamos reunir os moradores e vamos lá na Copasa e ver o que pode ser feito, vamos fazer um boletim de ocorrência e avaliar procurar o Ministério Público, porque só limpando não vai adiantar. Os padrões estão todos cheios de água, futuramente pode dar algum problema, curto, alguma coisa pode enferrujar talvez. Vamos procurar a respeito da pintura, acabamos de pintar o prédio, estava pintadinho, lama pra tudo que é lado. Como que tem uma obra do lado que faz água sair pelos padrões? Eu acho que não é normal, joga concreto, alguma coisa do lado. Não pode, a lama escorreu de novo em direção ao trevo, não tanto quanto da outra vez, mas, sujando a cidade”.

COPASA

O DIÁRIO fez contato com a Copasa, em busca de informações sobre a obra e providências. Por meio de nota, a Companhia informou que realizou a limpeza do imóvel e que, “na oportunidade, para evitar que o episódio volte a acontecer, serão executados a drenagem e a urbanização do terreno de implantação da unidade de tratamento de resíduos”.

A Copasa ainda disse que esclarece que o alto volume de chuvas “provocou o encharcamento do solo e o represamento da água pelo muro de divisa do terreno, o que causou a infiltração nas paredes do referido imóvel”.

E ressalta ainda que “não houve qualquer transbordamento da unidade em implantação e que a mesma ainda não se encontra em operação”, finaliza.