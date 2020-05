Objetos furtados em capela são recuperado pela PM

CARATINGA – A capela Nossa Senhora de Lourdes, que fica na rua Jorge Teixeira de Siqueira, no Conjunto Habitacional, no bairro Santa Cruz, foi arrombada e vários objetos foram furtados. O crime aconteceu no último final de semana. Ontem, após intenso rastreamento, a Polícia Militar conseguiu recuperar os itens furtados.

A pessoa que é responsável pela abertura da capela constatou que a janela dos fundos havia sido arrombada, bem como a grade de proteção. Imediatamente ela relacionou os produtos que foram levados.

O padre Marcondes Ferreira dos Santos emitiu uma nota dizendo que “nem a casa de Deus foi respeitada” e alertando para que as pessoas mantenham a vigilância para que furtos não aconteçam nas residências dos fiéis e nas capelas da paróquia.

PRODUTOS RECUPERADOS

Ao longo desta segunda-feira (25), diversas equipes realizaram diligências, na tentativa de tentar localizar os objetos que foram furtados. No período da tarde, os itens furtados foram localizados na mesa rua onde está situada a capela. Eles foram deixados em um matagal. Os militares recuperaram seis microfones, uma mesa de som, um aparelho de DVD, um aparelho conversor, uma maleta e duas bolsas para armazenar microfone, uma caixa de som e vários cabos de microfone.

Materiais recuperados e encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Os autores não tinham sido identificados até o final dessa edição.