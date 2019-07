OAB recebe seis novos advogados

CARATINGA – Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira (2), a 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG) recebeu seis novos advogados.

A cerimônia aconteceu no Fórum Desembargador Faria e Sousa e contou com a presença do presidente da OAB Caratinga, Samuel André Carlos Franco, que dirigiu a sessão solene; da tesoureira Adelaide de Paula Reis Lievore, do presidente da Comissão da OAB Jovem, Edgard Pedro Gonçalves Pereira; do conselheiro da Subseção, Márcio Xavier Coelho e do magistrado Anderson Fábio Nogueira Alves, além de amigos e familiares dos jovens profissionais.

O presidente da Subseção, Samuel Franco, externou a satisfação em receber os novos colegas, ressaltando que a solenidade de entrega de carteiras é um marco na carreira do advogado, “pois representa o resultado de anos de esforço e luta, tanto dos bacharéis em direito, como de seus familiares”.

Samuel explanou sobre a importância dos novos inscritos estarem sempre ativos em relação às mudanças que ocorrem na sociedade, e de respeitarem a lei e os deveres éticos da profissão.

Prestaram juramento e receberam a carteira de advogado, Aline Suellen da Silva Faria, Expedito Rodrigues Rocha Neto, Juliana Ribeiro Dutra, Lourdes Aparecida de Faria Silva, Lwana Batista Torquato de Paula Pinto e Yara Caroline Paiva Dias.