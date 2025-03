OAB Manhuaçu realiza solenidade para entrega de carteiras a novos advogados

MANHUAÇU – A 54ª Subseção da OAB/MG em Manhuaçu realizou, na noite desta terça-feira (11), uma solenidade especial para a entrega de carteiras profissionais a 17 novos advogados. O evento aconteceu no anfiteatro da Câmara Municipal e reuniu familiares, convidados e membros da Ordem para celebrar a entrada dos novos profissionais na advocacia.

Durante a cerimônia, os advogados prestaram juramento, comprometendo-se a seguir os princípios do Código de Ética e Disciplina da OAB, reafirmando valores como honestidade, lealdade e dignidade profissional. O termo de compromisso foi lido pelo advogado Plínio Pavione e repetido pelos novos inscritos, destacando a responsabilidade com a Constituição Federal e a ética profissional.

O presidente da 54ª Subseção da OAB/Manhuaçu, Glauber Vidal, deu as boas-vindas aos novos advogados, destacando os desafios e a gratificação da profissão: “Vocês entram hoje nesta casa de forma oficial. Contem sempre conosco, com a Caixa de Assistência dos Advogados, com a OAB. Espero encontrá-los nos fóruns, atuando com dedicação e comprometimento. A advocacia é árdua, mas extremamente gratificante”, afirmou.

O advogado Geraldo dos Santos Féres, o “Dr. Xodó”, foi o paraninfo da turma e fez um discurso inspirador: “A advocacia é uma arte linda. Deve ser exercida com entusiasmo. Se fosse para eu escolher uma profissão hoje, eu escolheria ser advogado novamente”, declarou.

Nomeações e novos advogados inscritos

Além da entrega das carteiras, o presidente Glauber Vidal assinou portarias nomeando membros para diversas comissões da Subseção e para funções na Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/MG). O advogado Rodrigo do Valle foi indicado como diretor de regionalização da CAA/MG, enquanto Wenio Nunes assumiu como delegado e Paulo Sabino como subdelegado da instituição.

Os novos advogados inscritos na 54ª Subseção da OAB/Manhuaçu são: Adeliny Aparecida de Souza, Adrian Ferreira Nicácio, Ana Carolina Miranda Breder, Camila Martins Braga, Camila Pinel Comper, Carlos Rodrigo Fonseca Viana, Denise Cristina Emerich Ramos Baeta, Érika Fernandes, Gelbert Martins Hofman de Oliveira, João Gonçalves Linhares Neto, João Marcos Cardoso da Silva, Karen Nayara Alves Neves, Maria Clara Alves de Souza, Nathália Dutra Rocha Mendes, Plínio da Silva Pavione, Rosângela Ana de Oliveira e Taís Conrado de Andrade.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó FM 107,5