OAB entrega carteiras a advogados

A 8ª Subseção da OAB/MG realizou

cerimônia de entrega de carteiras na Casa do Advogado. Na ocasião, sete advogados receberam seus documentos profissionais.

O diretor-presidente da subseção, Samuel André Carlos Franco, deu as boas-vindas aos novos colegas.

“Ao repetir o juramento perante a Ordem, vocês assumem o compromisso de exercer a advocacia com dignidade e independência, de observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais, e de defender valores essenciais para a nossa sociedade, tais como a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Esse compromisso que vocês assumem é uma responsabilidade enorme, pois a advocacia é uma profissão essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito. O papel do advogado é fundamental na defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, na proteção da justiça e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.”, ressaltou o presidente.

Em seu discurso, Samuel Franco enfatizou, ainda, a importância da ética e da responsabilidade na advocacia: “Em um mundo em que a corrupção e a falta de ética são cada vez mais presentes, é fundamental que nós, advogados, sejamos os guardiões da ética e da moralidade em nossas ações profissionais. Como advogados, vocês terão um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, na qual os direitos e garantias fundamentais sejam respeitados e protegidos. O compromisso que vocês assumem hoje é um compromisso com a justiça e com o bem-estar da sociedade como um todo”. O presidente também falou dos diversos benefícios oferecidos pela OAB/MG, bem como pela CAA/MG, braço social da advocacia mineira, e convidou os novos advogados a participarem das ações da OAB Caratinga. Prestaram compromisso e estão aptos a exercer a advocacia, Antonio Guilherme Silveira Soares, Istaely Luiza Da Silva Ferreira, Joao Vitor Dias Lucas, Paulo Vitor Diniz De Oliveira, Rafaela Da Silva Amorim, Rubens Martins Gomes e Sandra Rita Gonçalves.