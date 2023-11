OAB Caratinga se pronuncia sobre prisão de advogado acusado de fraudar concurso público

NOTA À IMPRENSA

A 8a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB Caratinga) em resposta a questionamento da imprensa, informa que na manhã de hoje, 08 de novembro de 2023, acompanhou os trabalhos da Polícia Civil de Caratinga durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão realizado no escritório do advogado, atuando na Defesa das Prerrogativas da Advocacia estabelecidas no Art. 7°, II, §6o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Informa ainda, que irá tomar todas as medidas éticas cabíveis para o caso. A subseção reforça que seus inscritos, quando acusados de conduta ilegal, são submetidos ao Tribunal de Ética e Disciplina da entidade, e que os processos disciplinares são sigilosos enquanto não houver o trânsito em julgado das decisões.

A OAB defende a observância e o respeito ao devido processo legal, visando o máximo interesse da justiça social, e adotará todas as medidas adequadas e pertinentes ao caso, de acordo com a ordem jurídica do Estado democrático de direito.

A entidade reforça sua preocupação com a conduta ética de seus inscritos e reitera seu compromisso com a justiça e a credibilidade da instituição.

Informa que a defesa do advogado está sendo patrocinada pelo advogado Dr. Cairo Gianini Pires de Souza, inscrito na OAB/MG 208.227 (telefone 33 99910-0020).

Caratinga, MG, 08 de novembro de 2023. Diretoria da 8a Subseção da OAB/MG.

