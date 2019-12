OAB Caratinga realiza última entrega de Carteiras de 2019

CARATINGA – 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais realizou, na manhã desta sexta-feira (29/11), a VII Solenidade de Entrega de Carteira do ano de 2019. O evento aconteceu nas dependências do Fórum Desembargador Faria e Sousa, onde a OAB recebeu oito jovens profissionais, sendo sete advogados e um estagiário, acadêmico de Direito.

O presidente da Subseção, Samuel André Carlos Franco, parabenizou os novos inscritos pela conquista. “Este é um momento muito especial e de muita alegria. Podemos dizer que a advocacia é uma vocação. O ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil não é uma mera certificação profissional, pelo contrário, é uma oportunidade de integrar a história, porque a OAB sempre lutou pelos valores da Justiça, da Democracia e da República. O advogado tem a oportunidade de ser protagonista da história e é muito importante ter esse ideal de exercer a sua vocação para o engrandecimento da nossa sociedade. O advogado é essencial à administração da Justiça. Ele é o primeiro juiz da causa, aquele que analisa e avalia as condições de fato e de Direito para, então, levar as demandas do cliente perante o Poder Judiciário. O advogado exerce, portanto, papel fundamental na sociedade”, explanou Samuel Franco.

Os advogados Éder Geraldo Ferreira Martins e Ludmylla Batista Rodrigues Gusmão prestigiaram a cerimônia, assim como amigos e familiares dos compromissandos.

Receberam suas carteiras, os advogados: Aléxia Paula do Nascimento Nogueira, Amanda Rodrigues Dias, Érica Aparecida Chaves Santana, Fernanda Luísa Braga Simões, Paula Alves Fernandes (reinscrição), Thales Teixeira Costa e Victor Henrique de Almeida; e o estagiário Carlos Alberto de Aquino Xavier Júnior.