OAB Caratinga realiza solenidade para entrega de medalhas “Advogado Padrão”

CARATINGA – A 8ª Subseção da OAB/MG promoveu nessa semana, solenidade de entrega das medalhas “Advogado Padrão”, um evento instituído pela Resolução 001/2024.

O evento realizado no Palácio de Cristal, marcou um momento significativo de reconhecimento e celebração dos profissionais que há mais de três décadas têm exercido a advocacia com ética, dedicação e excelência.

A medalha Advogado Padrão é uma honraria concedida aos advogados inscritos na OAB Caratinga, que ao longo de suas carreiras não tenham sofrido punição disciplinar e que sejam respeitados tanto como profissionais, quanto como cidadãos. “Este reconhecimento pessoal e profissional serve também como um estímulo para que outros profissionais busquem seguir o exemplo daqueles que se destacam pela sua conduta e contribuição à sociedade”, disse o presidente Samuel André Carlos Franco.

A mesa de honra foi composta pelo presidente da 8ª Subseção da OAB/MG, Samuel André Carlos Franco, pelo presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Gustavo Oliveira Chalfun, pelo juiz de direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Caratinga, Consuelo Silveira Neto, pelo juiz de direito da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri, Cleiton Luis Chiodi, pelo delegado de Polícia Civil, Nilson Belmiro de Oliveira, pelo promotor de justiça, Wilson da Silveira Campos, pelo Conselheiro Nato da OAB/MG, Raimundo Cândido Junior, e pela diretora administrativa do presídio, Michelle Batalha Rodrigues. O evento contou ainda com a presença de diversas autoridades e representantes de Subseções da região.

Categoria Prata (Inscritos há mais de 40 anos)

CATEGORIA BRONZE (ENTRE 30 E 40 ANOS DE ADVOCACIA)