OAB Caratinga inaugura novo parlatório no Presídio de Caratinga

CARATINGA – Foi inaugurado o novo parlatório do presídio de Caratinga, um espaço que segue o modelo aprovado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG) e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), dentro da iniciativa conjunta que visa à padronização dos parlatórios em unidades prisionais de todo o estado.

A nova estrutura foi viabilizada com recursos da OAB/MG e da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG), contando com o apoio institucional da OAB Subseção Caratinga, que atuou como interlocutora junto à direção do presídio para a efetivação do projeto.

O evento contou com a presença do secretário-geral da OAB/MG, Sanders Barão, que representou o presidente da Seccional Mineira, Gustavo Chalfun. Também participou a diretora institucional da CAA/MG, Larissa Santiago. Pela OAB Caratinga, estiveram presentes o presidente Samuel Franco, o vice-presidente, Adyr de Oliveira; a secretária-geral, Daniele Ferreira, a tesoureira, Adelaide Lievorem, e a conselheira subseccional, Daniella Sturzeneker.

A direção do presídio de Caratinga foi representada pelo diretor-geral, Gustavo Henrique Néspoli dos Santos Teixeira, e pela diretora administrativa, Michelle Batalha Rodrigues.

A Comissão de Direito Processual Penal da OAB Caratinga acompanhou de perto todo o processo e esteve representada pela presidente Cleunice Batista Sampaio Capela, pelo vice-presidente Cairo Gianini Pires Souza, pela diretora de eventos Bruna Micaelly de Oliveira e pelos membros colaboradores Max Capella Araújo e Claudio Augusto Gomes. Também estiveram presentes o vice-presidente da Comissão OAB Jovem, Christiano Cunha, a supervisora das Comissões, Nathalia Santos, além de advogados, servidores da unidade prisional e o pastor Gilberto Luiz.

“O novo parlatório representa um avanço significativo para o sistema prisional local, oferecendo um espaço de trabalho que valoriza o exercício profissional da advocacia, com conforto, segurança e dignidade. A adequação garante que os atendimentos entre advogados e seus constituintes ocorram em ambiente reservado e protegido, conforme estabelece a legislação vigente e em respeito às prerrogativas da profissão”, disse o presidente da OAB Caratinga, Samuel Franco.