O vestibular está chegando e você já sabe qual curso vai fazer?

Conheça o curso de Odontologia do Unec

CARATINGA – Com o fim do ano chegam as provas do Enem e do vestibular, e junto com elas para alguns alunos chega a dúvida de qual curso escolher. A melhor maneira de fazer essa escolha é conhecer o que cada curso tem a oferecer, e se há afinidade com os conteúdos e práticas de cada profissão. O coordenador do curso de odontologia oferecido pelo Centro Universitário de Caratinga (Unec), o cirurgião dentista Marco Antônio Ferraz Junqueira, fala sobre o curso e a profissão para ajudar os candidatos que ainda estão em dúvida.

Após cinco anos de faculdade o profissional formado como Bacharel em Odontologia é responsável pela saúde bucal, em geral, pode atuar na prevenção, diagnóstico e tratamento relacionados à estrutura bucal como um todo. Além disso, podem realizar tratamentos estéticos, cirurgias e receitar medicamentos. O coordenador curso Unec, Marco Antônio Ferraz Junqueira, fala sobre a odontologia no Brasil. “A odontologia hoje está em todos os setores. O Brasil já foi o campeão da cárie e o trabalho de prevenção realizado desde 1993 tem melhorado muito a saúde bucal do brasileiro. A geração de 90 para cá tem uma saúde bucal bem diferente do passado e isso é muito importante para nós. A odontologia do Brasil é considerada uma das melhores odontologias do mundo. As nossas escolas são referência no mundo inteiro e isso nos orgulha muito.”

O Centro Universitário de Caratinga (Unec) passou a oferecer o curso de odontologia no primeiro semestre de 2018 e já conta com duas turmas. E a expectativa é de crescimento para o próximo semestre. Segundo o coordenador do curso, Marco Antônio Junqueira, a contribuição para o mercado de trabalho é uma certeza. “A faculdade de odontologia foi criada este ano, já estamos com duas turmas, ela vem criando uma expectativa de levar um mercado não só para Caratinga, mas para a microrregião, de profissionais qualificados que possam atuar nas diversas áreas que a profissão permite”.

E as áreas de atuação são diversas, são mais de 19 áreas distintas e que o profissional depois de graduado pode pleitear a sua pós-graduação e atuar nos mais variados ambientes de trabalho, o que não limita o profissional ao seu próprio consultório. De acordo com Marco Antônio Junqueira, o mercado está se expandindo. “Nós temos novidades hoje, porque existe um projeto de lei em tramitação na câmara que propõe a obrigatoriedade do cirurgião dentista nas UTI’s. Isso já é um grande avanço, respostas para a recuperação do paciente já têm sido comprovadas e é por isso então que este projeto de lei está tramitando para que tanto no serviço privado como no serviço público determine-se a presença do cirurgião dentista nas UTI’s”, finaliza o coordenador.