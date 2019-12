O vestibular está chegando e você já sabe qual curso vai fazer?

Conheça o curso de Enfermagem do Unec

CARATINGA – A Enfermagem é uma área que exige cuidados e muita vocação. É a ciência do cuidado humano, cuidar de pessoas é um dos pilares do trabalho de um enfermeiro. O conhecimento teórico aliado a uma prática responsável e humanizada garante atendimento de qualidade aos pacientes, além de transmitir alento e confiança num momento de fragilidade. Se está em dúvida sobre o escolher, ou não, curso de enfermagem esta matéria pode te ajudar.

O curso de Enfermagem oferecido pelo Unec tem duração de 10 períodos, totalizando 5 anos de estudos e conta com estrutura de Laboratórios de anatomia e microscopia completos e com equipamentos de ponta. Laboratório de Simulação Realística para aulas práticas, além de toda a estrutura do Casu – Hospital Irmã Denise para estágio, e convênios de estágios em toda rede de saúde da região.

O coordenador do curso de enfermagem do Centro Universitário de Caratinga (Unec), Wendel Jose Teixeira Costa, fala sobre a profissão para os candidatos a novos enfermeiros e enfermeiras. “O enfermeiro é um profissional que atua de maneira autônoma e interdisciplinar, com o objetivo de proteção promoção e manutenção da saúde, no bem-estar da população e na prevenção de doenças. É uma profissão em plena expansão, com excelente mercado de trabalho, diversas áreas de atuação.”

Trabalhar em hospitais e clínicas médicas, em geral, é o caminho mais natural para quem se forma em Enfermagem. O coordenador do curso de enfermagem do Unec, Wendel Teixeira, destaca mais espaços ocupados pelos profissionais da enfermagem no mercado de trabalho. “O mercado de Enfermagem possui vários segmentos, muitos deles em expansão, e que oferece diversas possibilidades, tanto no serviço público como no privado, e inclui diversas especialidades como Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva, Saúde da Família, Dermatologia, Terapia Intensiva, Urgência e Emergência, Resgate, Centro Cirúrgico, Forense, Home Care (assistência domiciliar) dentre outras, além de atuação na área militar, ensino e pesquisa”, conta o coordenador.

O Centro Universitário de Caratinga (Unec) está com vagas abertas para o Processo de Seleção Agendado entre os dias 29 de novembro de 2019 e 31 de janeiro de 2020. Conheça o Fastbular Unec, uma nova opção para garantir sua vaga. Basta agendar sua prova junto ao Registro Acadêmico da instituição, a prova poderá ser realizada na hora. Para mais informações sobre os cursos ligue: (33) 3322-7900 Ramal 7902 ou em nosso WhatsApp (33) 99986-3935. Confira o edital completo em: www.unec.edu.br/vestibular.