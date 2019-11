O vestibular está chegando e você já sabe qual curso vai fazer?

Conheça o curso de Pedagogia do UNEC

CARATINGA – Cada vez mais o mercado exige profissionais qualificados, e qualquer qualificação profissional começa pelos profissionais da Pedagogia. Eles são os responsáveis pela alfabetização e pelo primeiro contato das crianças com a escola. Não que a profissão esteja restrita às salas de aula, pois o campo de atuação é bem amplo. A coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), Eci Fernandes Soares Ricardo, fala sobre o curso e a atuação dos pedagogos nos diversos segmentos do mercado de trabalho.

Atualmente, o curso de pedagogia do UNEC é uma licenciatura, com duração de 4 anos, destinada a formar o professor para atuar na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nas modalidades de educação de jovens e adultos e educação especial. Além disso, o curso contempla a formação do pedagogo para atuar na gestão administrativa e pedagógica de escolas de educação básica e secretarias de educação. E mais, prepara o aluno para atuar em espaços não escolares como em hospitais, empresas, presídios, ong’s, e nas diversas instituições que trabalham com pessoas.

Atenta às mudanças no mercado de trabalho do profissional formado em Pedagogia, e na busca constante em atender às exigências advindas dessas mudanças, o currículo do Curso de Pedagogia do UNEC vem sendo reestruturado e remodelado, para atender todos os segmentos do mercado de trabalho, como destaca a coordenadora Eci Fernandes Soares Ricardo. “O pedagogo pode atuar em escolas públicas e particulares como Diretor, Vice-diretor, Supervisor de Ensino, Orientador Educacional, Inspetor Escolar; Técnico Educacional nas Secretarias de Educação. Além dos espaços escolares o pedagogo pode trabalhar em clínicas de avaliação e intervenção pedagógica; no apoio a serviços escolares; assessorias pedagógica ou didática em editoras, jornais, rádios e TVs; como brinquedista em hospitais e em projetos de recreação; na área de gestão de pessoas em empresas; atuação no CRAS e CREAS como pedagogo social; produção de vídeos educativos e atividades de aprendizagem e, ainda, abrir seu próprio negócio com escola e centro educacional para avaliação e intervenção psicopedagógica”.

Outro fator de destaque é a infraestrutura oferecida pelo UNEC para a realização do Curso de Pedagogia. “Os alunos contam com uma infraestrutura excelente, com salas de aula confortáveis; biblioteca com acervo que atende plenamente os componentes curriculares do curso, espaços para atividades coletivas como quadras poliesportivas e salão de eventos. Além desses espaços, temos laboratórios especializados, que possibilitam aos alunos a realização de atividades teórico-práticas e experiências com diferentes recursos didático-pedagógicos”, conta a coordenadora do curso.

A formação de qualidade é o diferencial do curso, segundo Eci Fernandes Soares Ricardo. “Cursar Pedagogia no UNEC é fazer a diferença como profissional da educação, porque a Instituição oferece oportunidades aos alunos e às alunas para além das atividades teóricas, promovendo diversas atividades práticas articuladas com estágios em projetos próprios, nas escolas públicas e privadas da região, nas secretarias de educação e as práticas de formação nos laboratórios especializados do Curso”, finaliza a coordenadora.