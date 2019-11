O vestibular está chegando e você já sabe qual curso vai fazer?

Conheça o curso de Medicina Veterinária do UNEC

CARATINGA – Os candidatos que ainda estão em dúvida quanto ao curso que irão escolher no vestibular, mas que gostam de animais, já têm um aspecto a mais para levar em consideração no momento da escolha: ter afinidade com animais é o primeiro passo para escolher o curso de Medicina Veterinária. O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) oferece o curso, e o seu coordenador Róger Richelle Bordone de Sá conta mais sobre a rotina do estudante de veterinária.

O curso é composto por dez períodos totalizando cinco anos de preparação para se tornar um médico veterinário e o coordenador Róger Bordone destaca a estrutura oferecida pelo UNEC para que os alunos tenham uma formação de qualidade. “O aluno UNEC conta com salas confortáveis e bem estruturadas para as aulas teóricas, Laboratório de Anatomia Veterinária, Laboratórios para disciplinas da área básica, a estrutura do Hospital Veterinário Joaquim Felício 24h com atendimento clínico e cirúrgico para grandes e pequenos animais, bem como pets exóticos e animais silvestres, Fazenda Experimental com criação e reprodução de bovinos e equinos, o espaço do Centro de Reabilitação Casu – Funec com terapia assistida por cães e gatos e a Equoterapia”.

No mercado de trabalho a atuação é muito ampla, já que o médico veterinário tem a possibilidade de trabalhar em 88 áreas de atuação diferentes. Isso justifica ainda a necessidade de profissionais qualificados para atender ao crescimento da demanda, uma vez que o cuidado com os animais, o avanço da pesquisa e tecnologia estão numa constante crescente. O coordenador do curso cita ainda algumas das áreas de atuação. “O profissional pode trabalhar em clínicas e hospitais veterinários, frigoríficos, laticínios, centros de reprodução animal, granjas de aves e suínos, fábricas de rações, haras, consultoria técnica, docência, pesquisa e extensão, indústrias de medicamentos para animais, confinamentos, fazendas de gado de corte e leite, responsável técnico em estabelecimentos e eventos agropecuários, pet shops, zoológicos e abrigos para animais silvestres, entre outras”.

O UNEC conseguiu agregar ensino teórico e prático de qualidade para os acadêmicos de veterinária em diferentes espaços da instituição, tornando-o um curso completo, muito prático, com disponibilidade de horários e professores capacitados para a devida formação de um excelente profissional. “O curso de Medicina Veterinária UNEC é um dos que mais cresce na macro região de Caratinga, por proporcionar ao aluno, desde o primeiro semestre, aulas teóricas de excelente qualidade e também, como diferencial, aulas práticas com animais e estágios em qualquer dos campus, onde terão oportunidade de acompanhar o trabalho dos professores e médicos veterinários dentro de cada setor. Desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica com animais de companhia e produção, bem como acompanhamento do manejo reprodutivo e bem estar animal”, afirma Róger Bordone.