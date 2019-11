O vestibular está chegando e você já sabe qual curso vai fazer?

Conheça o curso de Psicologia do Unec. Coordenadora Magda Cristina Assis Costa fala sobre a experiência de estudar a mente e o comportamento humano

CARATINGA – Há 57 anos a Psicologia foi reconhecida como profissão no Brasil e se propõe a ser uma Ciência em constante atuação e em amplo crescimento, formando profissionais que por meio de ações de prevenção ou intervenção, promovem a saúde psíquica das pessoas, dos grupos, das organizações e comunidades. A coordenadora do curso oferecido pelo Unec, Magda Cristina Assis Costa, fala sobre a experiência de estudar a mente e o comportamento humano.

O curso de psicologia tem o papel de preparar os estudantes para lidar com as estratégias e intervenções, baseadas em evidências para ajudar as pessoas. Os candidatos optantes por psicologia passarão 10 períodos, um total de 5 anos, dedicados aos estudos. De acordo com a coordenadora, Magda Costa, a possibilidades de atuação são diversas. “Por estar habilitado a diagnosticar, prevenir, tratar e orientar questões relacionadas à saúde mental, distúrbios emocionais e de personalidade o Psicólogo atua em um amplo mercado de trabalho que o possibilita atuação em consultório e clínicas particulares, Unidades de Saúde e Hospitais, Centros Psicossociais e de Reabilitação, Empresas, Instituições de Ensino e Pesquisa, além de mediações no Campo Jurídico”.

Como podemos perceber o trabalho do psicólogo vai muito além do consultório, e durante o curso a Unec oferece diversas parcerias para que os alunos possam realizar bastante a parte prática da profissão. A coordenadora Magda Costa destaca algumas delas. “O campo de conhecimento ofertado aos nossos alunos se amplia para a Psicologia Hospitalar, tendo como local de referência para atuação em Estágio o Hospital Irmã Denise – CASU e o Centro de Reabilitação Casu/Funec. Ampliando para uma visão psicossocial os Estágios Curriculares se estendem aos serviços do SUAS (Sistema Único da Assistência Social), nas atuações em CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), também sendo estas atuações vinculada aos serviços locais como também cidades conveniadas da microrregião à Funec – Fundação Educacional de Caratinga. No âmbito Judiciário os alunos iniciam deste os primeiros períodos do Curso a atuação na área da Psicologia Forense través de Convênio firmado entre Funec e o Fórum Desembargador Faria e Sousa na pessoa do juiz diretor do Foro, Anderson Fábio Nogueira”.

A coordenadora ressalta ainda que os alunos do curso de psicologia Unec contam com todo suporte para que tenham uma formação completa e de qualidade. “Em meio a uma estrutura curricular de excelência os interessados em estar conosco se apropriarão de uma Ciência que faz laço com quem a escolhe, uma Ciência encantadora que nos faz sentirmos privilegiadas por tê-la escolhido como profissão, pois se tornar um profissional da psicologia nos envolve como pessoas. Fica o convite para fazer parte desta proposta, será um prazer receber novos alunos no Curso de Psicologia da Unec”, finaliza Magda Costa.