O VAI E VEM DA GASOLINA

Confira o que apontou levantamentos de preços realizados pelo DIÁRIO nos dias 18 de maio e 1° de junho

CARATINGA- 14 dias após o anúncio da redução no preço da gasolina, os valores voltam a subir. A entrada em vigor da alíquota única e fixa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), nesta quinta-feira (1°), provoca um aumento no preço do combustível. A cobrança passou a ser de R$ 1,22 por litro em todo o território nacional. Atualmente, as alíquotas são proporcionais ao valor e são definidas por cada estado, variando geralmente entre 17% e 20%.

No dia 16 de maio, a Petrobras anunciou a redução do preço do diesel e da gasolina para as distribuidoras. No entanto, a mudança no cálculo do ICMS tende a consumir parte desta queda.

No dia 18 de maio, o DIÁRIO realizou um levantamento de preços em Caratinga, sendo o menor preço da gasolina registrado em R$ 5,29 e o maior R$ 5,69. O valor médio comercializado nesta data foi de R$ 5,44.

Já no dia 25 de maio, o Procon Caratinga realizou uma pesquisa de preços nos postos da cidade e o valor médio da gasolina foi encontrado por R$ 5,09.

Nesta quinta-feira (1°), a reportagem realizou outro levantamento nos postos de Caratinga, sendo o total de 17. O menor valor encontrado para a gasolina comum foi de R$ 5,07. Já o maior valor identificado foi de R$ 5,59. A média era de R$ 5,29.