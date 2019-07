O TRIBUNAL DO CRIME DE IMBÉ DE MINAS

Polícia Civil prende suspeitos de homicídio. Lucas Leônidas, 17 anos, teria sido assassinado por denunciar o esquema de tráfico de drogas

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta semana, Thiago Gomes Moreira, 29 anos; Erick Vieira Almeida, 23, vulgo “Fininho”; Gleiciene de Lourdes Araújo Estevam, 32, a ‘Gleice’; e apreendeu um menor de 15 anos, em Imbé de Minas. O grupo, desarticulado durante a Operação X-9, que na gíria criminal significa dedurar alguém, é suspeito do homicídio de Lucas Leônidas Tavares de Oliveira, de 17 anos, em maio desse ano. De acordo com as investigações, eles agiram como se estivessem num ‘tribunal do crime’.

O CRIME

O corpo de Lucas foi encontrado no último dia 28 de maio em estado de decomposição nos fundos de uma construção, na avenida Antônio Carlos, em Imbé de Minas. O jovem estava desaparecido desde o dia 23 de maio e segundo informações da Polícia Militar, Lucas teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Na época do fato a perícia da Polícia Civil suspeitava que Lucas teria sido assassinado com um objeto cortante, que pode ter sido uma faca. O corpo foi encontrado amarrado e com uma camisa tampando o rosto totalmente desfigurado. Tinha uma dilaceração completa na parte do abdômen e estava com queimadura do sol.

Por vários dias a família de Lucas o procurou e um tio acabou encontrando seu corpo. As investigações indicam que o jovem teria sido assassinado por denunciar o esquema de tráfico de drogas naquela cidade.

INVESTIGAÇÃO E PRISÃO DOS SUSPEITOS

O delegado Rodrigo Cavassoni de Souza explicou que a Polícia Civil iniciou as investigações em Imbé de Minas e no primeiro momento, constatou que a vítima Lucas tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que naquela região existe uma organização criminosa especializada no tráfico. “As investigações começaram a apontar para o Érick, a esposa Gleice, para o Thiago e um menor de 15 anos. O Lucas foi atraído numa noite para ir até a casa de Thiago, que fica a 30 metros de onde o corpo foi encontrado. Ele foi rendido, imobilizado, levado para dentro da casa, onde foi torturado com facada e provavelmente usaram uma enxada ou picareta para acertar a cabeça da vítima. Depois, foi enrolado num saco, não sei qual o dia permaneceu no local, se foi na residência ou no quintal, e quando foi levado para o local de desova”, especificou o delegado.

A Polícia Civil conseguiu algumas testemunhas do crime e na última segunda-feira (22), realizou o exame de luminol (uma substância química que em contato com o sangue fica azul) na casa de Thiago, e no chão do banheiro foi constatado que havia sangue. Este material que será levado para Belo Horizonte, onde exames irão apontar se o sangue é de Lucas.

Outro indício observado pelo delegado é que homicídio que tenha tortura, “que é muito grave”, é típico do tráfico de drogas. Segundo o delegado, a faca, possivelmente, usada no crime foi encontrada na casa do Erick e de Gleice embalada em cima de um armário. “Esconderam a faca e ela também reagiu com luminol apresentando sinais de sangue. O Lucas foi assassinado justamente porque estava delatando essa organização criminosa, e eles souberam disso e planejaram essa execução. A informação é que o Lucas estava tentando sair, informações que vieram para a Polícia Civil é que esse grupo no momento da execução fez o “Tribunal do Crime”, julgaram o Lucas naquele momento, usaram de crueldade contra a vítima para depois executá-la”.

Próximo à casa de Thiago tem um muro e nele foram pichados os dizeres: “X9 vai morrer”, que depois alguém tentou apagar.

Segundo o delegado Cavassoni, os suspeitos serão indiciados por homicídio qualificado por tortura, motivo fútil, emboscada e corrupção de menores.

Na segunda-feira (22), Thiago e Érick foram presos por associação para o tráfico. Ontem pela manhã, Gleice foi detida em virtude de mandado de prisão temporária. Todos foram detidos em Imbé de Minas, inclusive o menor que foi ouvido e liberado. Ontem também foram cumpridas as prisões temporárias de Erick e Thiago, que já estavam detidos. Todos eles negaram o crime.

Conforme informações da PC, Erick já possui passagens por tráfico, Thiago por furto e tráfico e Gleice estava sendo investigada por tráfico.