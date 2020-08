O TIMONEIRO DO COMBUSTÍVEL NOS DEIXOU

Ildecir A. Lessa

Advogado

“Habitua-se a pensar que a morte nada é para nós, visto que todo mal e todo o bem se encontram na sensibilidade: e a morte é a privação da sensibilidade” (Epicuro). O grande registro do poeta Fernando Pessoa de que “Morrer é preciso” não encontra eco nos momentos de perdas de pessoas tão amigas. O poema descreve um alento reverso ao situar que, “A morte nada mais é do que uma passagem, uma transformação”. Contudo, nós viventes de forma impressionante agarramos à “vida” e queremos sempre viver. Perdemos, vítima de um infarto, na última terça-feira 28, nosso grande amigo e timoneiro do combustível, Carlos Roberto de Sá, aos 64 anos.

Como amigo, não posso furtar de registrar os bons momentos de convivência e trabalho que tivemos, ao longo de expressivos 35 anos. Carlinhos do Posto Itaúna, como conhecido, era um grande empreendedor que tinha como característica básica o espírito criativo, de sempre pesquisar os grandes negócios, não sendo por acaso que, juntamente com seus irmãos, Paulo Breno (in memoriam), José Wilson e Giovani, formaram um grande empreendimento no ramo de combustíveis. Carlinhos vivia constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre, focando nas necessidades das pessoas que o cercavam.

A essência da marca de como empresário de sucesso, no ramo de revenda de combustível, foi sempre a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação de manter presença no ramo empresarial que abraçou. Nesse contexto, sua sempre busca de autorrealização nos negócios, foi destaque de método de trabalho, estimulando o desenvolvimento como um todo e o desenvolvimento local, apoiando as empresas de revenda de combustível que comandava, a conhecida Rede de Postos Itaúna. Uma marca que o acompanhava era a preocupação de gerar empregos para muitas famílias, tinha verdadeira paixão pelo que fazia, tinha convicção de tudo aquilo que realizava em prol da família, das pessoas, colegas de trabalho, sempre com grande entusiasmo.

Carlinhos foi por vários anos Diretor Regional do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, MINASPETRO. Nas palavras do amigo Fernando da Petrobrás: “o amigo Carlinhos vai fazer muita falta e tem de segurar o império que ele construiu”. No registro de Norival, Contador da Dados Contábeis: “Uma pessoa muito firme nas suas convicções com um coração grande para todos”. Na anotação do empresário Ataíde Lima: “um grande homem, se foi”. Os familiares, amigos e colegas de trabalho da Rede de Postos Itaúna, no sepultamento ocorrido nessa quarta-feira, 29/07, estavam inconsoláveis, com essa perda de uma pessoa tão preciosa para todos em um momento de grande crise, a qual vivemos.

Toda a grande família Ribeiro e Sá expressaram a dor pela perda irreparável. Mas, nessa hora de perda e dor, somente encontra-se consolo na Palavra de Deus, Salmo 116: 15 “Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos.” Há uma esperança, a eternidade (vida eterna). A ressurreição eterna é o consolo para todos os familiares e amigos do nosso sempre e inesquecível, Carlos Roberto de Sá, timoneiro do ramo de revenda de combustíveis, que deixou enlutados a mulher Bruna Marques, filha Maria Claudina e ainda as filhas Rosane e Luiza, irmãos e irmãs, demais familiares e um grande círculo de amigos.

Neste momento de extrema dor, esse colunista presta, pelo presente registro, toda a solidariedade e manifesta votos do mais profundo pesar a todos os familiares e amigos, rogando a Deus para que em sua infinita bondade e misericórdia possa dar conforto a todos.