O SONHO ESTÁ PRÓXIMO

Reforma da casa de Tamires começou, graças aos corações solidários. Manoel Bruto somou forças à campanha e faz balanço de arrecadação

CARATINGA- Há 10 dias o DIÁRIO DE CARATINGA contou a história de Tamires Lorraine de Oliveira Gonçalves, de apenas 10 anos de idade. Recentemente, ela foi diagnosticada com leucemia, doença que atinge os glóbulos brancos do sangue, comprometendo o sistema de defesa do organismo.

A Reportagem esteve na casa da família mora, uma moradia simples, na Rua José Teodoro, Bairro Vitória, em Imbé de Minas. Tamires já estava internada na Unidade de Oncologia Pediátrica, instalada na unidade II do Hospital Márcio Cunha, sendo acompanhada pelo pai. A mãe, Roseli Ventura de Oliveira, recebeu a equipe do jornal e falou sobre o drama que a família tem enfrentado, estando os dois adultos desempregados em função do estado de saúde da filha e, por outro lado, a necessidade de reformar a construção antiga, com mofo e infiltrações que prejudicariam a saúde de uma pessoa já debilitada.

Logo que a reportagem foi publicada nas redes sociais, a repercussão foi imensa. Inúmeros corações solidários se mobilizaram em Caratinga e região, pessoas oferecendo ajuda, seja em dinheiro ou em materiais de construção. Manoel Pedrozo, o ‘Manoel Bruto’, do Bairro Santa Cruz, que já é conhecido pelo engajamento social, também somou forças à campanha e divulgou uma lista de itens necessários para a reforma. Ele também buscou parcerias e se disponibilizou a buscar as doações de cidadãos que se manifestaram pela web.

Nesta sexta-feira (12), Manoel Bruto esteve na redação do DIÁRIO, para fazer um balanço do que já foi arrecadado até o momento. Conforme a listagem, já foram arrecadados 45 metros de laje, um caminhão de brita, um caminhão de areia, dois metros de pedra marroada, 46 sacos de cimento, 40 varas ferro 5/16 e 55 varas ferro 4.2. Para esta etapa faltam ainda 14 unidades de cimento e 10 kg de arame trançado. Uma outra lista será elaborada com os itens necessários para a outra etapa, o acabamento.

“A campanha está sucesso, acabamos superando a expectativa, pelo pouco prazo que começamos. Praticamente 90% dos materiais já está ganho e continuamos com a campanha, porque agora tem o acabamento. Precisamos de mais algumas coisas, além de mão de obra voluntária, o profissional que puder dedicar o um tempo fazer essa obra, pedreiro ou ajudante; pintor já temos, está só aguardando o término. Agora vou pegar uma outra lista atualizada, o bruto já conseguimos, a base para bater a laje e a própria laje. Agora vamos buscar o restante para entregar a casinha dela 100%”, avalia Manoel.

Com tamanha mobilização, a expectativa é de que em breve a família tenha uma nova casa, como afirma Manoel Bruto. “Se for na velocidade que estamos fazendo essa arrecadação, acredito que com 10, 15 dias conseguimos entregar. Vai depender muito do restante das doações”.

Desde que tiveram início os esforços para a reforma da casa, os pais de Tamires estão esperançosos em receber a filha em um novo espaço, mais propício ao tratamento da garota. Bruto tem mantido o contato com a família e relata o sentimento em relação a esta campanha. “A mãe dela, está muito feliz. Tenho muito contato com a tia, mãe e pai da Tamires, estão muito satisfeitos porque Imbé é uma cidade pequenininha, sem muito recurso, e de repente aqui em Caratinga conseguir fazer uma matéria do DIÁRIO como foi divulgado e a gente conseguir essa parceria como está fazendo para conseguir essa reforma. Estão muito contentes”.

Tamires segue em tratamento, mas deve vir para Imbé de Minas passar uns dias, retornando em seguida para o Hospital Márcio Cunha II. O desejo de Manoel é o sonho da casa seja realizado o mais rápido possível, mas, para isso, mais pessoas precisam somar forças nesta corrente. “Essa semana ela chega em Imbé, fica uns dias, mas o tratamento continua, aguardando transplante de medula. Quero agradecer cada parceiro que doou um saco de cimento, uma vara de ferro, os empresários que também apoiaram. E que continuem ajudando, vamos continuar passando essa corrente pra frente, porque muitas pessoas precisam de ajuda e às vezes não sabemos. Apesar do mundo estar meio assombrado, o estresse do dia a dia, a crise que o País está passando, no ser humano ainda existe aquela caridade que Jesus pregou”.

Mais informações sobre a campanha podem ser adquiridas com Manoel, pelo telefone (33) 99964-3890. A nova lista de materiais para arrecadação será elaborada e divulgada nas redes sociais.