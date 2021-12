O RAP COMO FORMA DE EXPRESSÃO

Jovens de Manhuaçu lançam clipe para música ‘Neblina’

MANHUAÇU – “Rap e poesia… Arte e movimento…/Inspiração, de repente, de momento/ Nossa cultura é rica e sem igual/Já dei o meu recado, ponto final!”, manda seu recado Emicida. As palavras ecoam e chegam em Manhuaçu, onde dois jovens mandam seus versos para sair da neblina. O lançamento oficial foi feito nesta sexta-feira (10), quando os rappers JM e Smoke divulgaram o clipe feito para a música “Neblina”. O trabalho veio para inaugurar o projeto “Base-297”, tendo audiovisual produzido pela Mentisam Records. A música do gênero rap aborda a falta de oportunidades aos jovens e a necessidade de escolher o caminho certo, mesmo diante as dificuldades encontradas no dia a dia.

O projeto Base-297 foi pensado e executado pela Mentisam Records, tendo como um dos idealizadores o produtor musical Thiago Bruno. Totalmente independente, como costumam dizer, os jovens vêm desenvolvendo um consistente trabalho em Manhuaçu, mesmo contando como uma infraestrutura modesta.

Em Neblina, Carlos Marques, vulgo ‘Smoke’, traz em seus versos todo o sentimento de se apegar a única oportunidade, algo corriqueiro no cotidiano de milhões de jovens, e de dar a volta por cima.

Segundo João Marcos, conhecido como ‘JM’, “o rap é uma forma de expressar o que se vê no cotidiano e oportunizar através dos versos, formas de seguir o caminho correto. Num momento em que a violência se agudiza entre os jovens, na nossa cidade, no nosso país, é super importante demonstrar que existem outras formas de vencer na vida, longe da criminalidade. Graças a Deus temos na nossa cidade um grande número de jovens que estão encontrando no rap a válvula de escape no meio dessa turbulência, pena que não se vê investimento em cultura no nosso município, seria muito interessante.’’

Instagram @base2.9.7

@mentisamrecords

Pra quem ainda não assistiu, o clipe está disponível no YouTube, bem como nas principais plataformas de streaming.

Ficha Técnica:

Artistas:

– Smoke / @carlos.marquesz

– JM / @jm4a1_rm

Música: Neblina

Banca: BASE 2.9.7 / @base2.9.7

Letra/Voz: Smoke / JM

Captação/Beat/Mix/Master: Mentisam Records / @mentisamrecords

Produção Música/Vídeo: Mentisam Records