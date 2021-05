O QUE SERÁ DEPOIS DA PANDEMIA!

Ildecir A. Lessa

Advogado

Desde o início e no momento atual, com agravamento da Pandemia, surgiu a pergunta usual: “quando tudo isso acabar?” Muitos certamente reconhecem o fato de que isso talvez nunca acabe. Psicologicamente, economicamente — estamos devastados. A vacinação iniciada, certamente ajudará, mas só pode arrumar as coisas até certo ponto. Já se pode antever os diversos relatos mórbidos que surgirão, inobstante a disponibilidade de vacinação. A segurança de sair de casa ou socializar como antes, está em jogo.

Os efeitos colaterais da Pandemia quase certamente tornarão a vida pública intolerável para uma parcela da população, essa é a nova realidade social. Muitas coisas ruins aconteceram nessa Pandemia, mas por outro lado, ela levou pessoas a se envolverem mais com assuntos que estavam fora da programação anteriormente, o que jamais estava previsto antes da Pandemia chegar. Com isso, o certo é que não haverá um mundo “depois” da Covid-19. Um novo mundo já está começando a ser construído, por nossos novos hábitos, por novos planos, mudanças, etc. Talvez seja de pensamento infantil de que, a ‘tempestade’ passará e voltaremos, que as coisas voltarão a ser o que eram antes, certamente, não faz sentido.

A ideia de que estamos em um ‘padrão de espera’ e vamos sair disso — também não seja possível. Mudanças que teriam acontecido em dez anos foram aceleradas — comprar mantimentos sem sair de casa, por exemplo, acabou sendo mais fácil do que pensávamos que seria, sendo até divertido. Isso não quer dizer que nada voltará a ser o que era. Não ficaremos trancados em casa para sempre, em razão de não ser possível. Mas os novos hábitos que estamos desenvolvendo nestes dias de Covid 19 serão os hábitos do futuro; nunca mais ocorrerão janeiros como de 2020 e de 2021, com ou sem vacina. Os hábitos são difíceis de criar e mais difíceis ainda de quebrar. Vamos voltar ao aperto de mão? Ou apenas desenvolveremos novas formas de saudação sem contato? Evidente que, queremos um mundo melhor do que o que temos agora, mas melhor também do que aquele que deixamos para trás. O que se vislumbra no momento é no sentido de que, a vida voltará ao normal em um alguns anos, isso com base nas Pandemias anteriores, as pessoas serão um pouco cautelosas no início, mas à medida que as evidências de mais casos e mortes diminuem, as pessoas gradualmente voltarão a fazer o que faziam antes. Assim é que, a pergunta que fica: como será a vida quando a Pandemia acabar? Muito simples! A vida vai voltar ao normal. Sim, haverá sofrimento. Levará tempo, sacrifício e dor para nos retirar dos destroços e, mesmo quando isso acabar, ainda encontraremos ocasionalmente artefatos despedaçados da era AC (Antes do Corona). Mas as coisas realmente vão voltar a ser como eram antes do vírus.