O que se sabe sobre a morte do homem linchado em SP e a falsa acusação do roubo de moto

Osil Vicente morreu após ser brutalmente agredido e vítima de notícias falsas sobre ter roubado uma moto em Guarujá, no litoral de São Paulo. O homem era dono de uma empresa de reciclagem na cidade e tinha um filho de nove anos.

A vítima chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte encefálica confirmada no domingo (7). A Polícia Civil investiga o caso.

1. Quem é a vítima?

Osil Vicente Guedes, de 49 anos, não tinha antecedentes criminais, era dono de uma empresa de reciclagem em Guarujá (SP) e deixou um filho de nove anos de idade.

A vítima morava no mesmo endereço da própria empresa de reciclagem, no bairro Vila Áurea, no distrito de Vicente de Carvalho. A companhia fica a aproximadamente um quilômetro do local onde ele foi linchado.

2. Quando e onde o caso aconteceu?

A vítima foi linchada por um grupo de pessoas entre a Rua Tambaú e a Avenida Oswaldo Cruz, em Vicente de Carvalho, em Guarujá, na tarde da última quarta-feira (3). Testemunhas relataram à PM que gritos de “pega ladrão” foram direcionados a Osil.

3. ‘Surra’ a pedido da mulher dele?

O irmão de Osil disse em depoimento aos policiais do 2º DP de Guarujá que a vítima havia ‘tomado uma surra’ a mando da mulher dele um dia antes do linchamento.

Ele contou, ainda, ter tido acesso ao celular de Osil e que há uma mensagem de voz dele falando que ele teve uma briga com a esposa, que é psicóloga.

4. Qual foi a causa da morte?

Osil sofreu um traumatismo craniano por conta das agressões. O Hospital Santo Amaro (HSA) informou, no domingo (7), que o paciente teve uma morte encefálica [parada de todas as funções do cérebro].

5. Osil roubou a motocicleta?

Não. O dono do veículo informou à Polícia Militar ter emprestado a motocicleta para Osil antes das agressões acontecerem.

6. O que diz o dono do automóvel?

O dono da motocicleta, conforme descrito em Boletim de Ocorrência obtido pelo g1, informou à PM que conhecia Osil. Segundo o homem, a vítima era uma pessoa “trabalhadora” e que “não se metia em confusão”.

8. Autores já foram identificados?

Sim, a Polícia Civil identificou três suspeitos de terem agredido Osil.