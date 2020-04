O que fazer enquanto o futebol não volta?

Esta quarentena, que parece nunca ter fim, tem deixado os amantes do futebol loucos de saudade. Passar os dias e as semanas sem futebol ao vivo é uma tarefa dolorosa. Não sabemos quando a bola voltará a rolar, então precisaremos buscar alternativas para suprir a necessidade de um joguinho qualquer, de um Estadual com estádio vazio e gramado ruim.

Para os saudosistas, o YouTube possui jogos do passado, que marcaram época e entraram para a história. Não precisa nem ser tão distante assim, existem muitos jogos interessantes e que merecem ser revistos.

Outra saída é buscar filmes relacionados a futebol, ou alguns esportes que são do gosto pessoal. O tempo parece que não vai passar, as notícias ruins prejudicam nossa saúde mental, então é de grande importância mantermos a cabeça no lugar para não deixar os problemas afetarem mais que o normal. São nessas horas que a gente percebe o quanto o futebol é essencial em nossas vidas. Seu time do coração pode estar atravessando uma fase ruim, mas viver o dia a dia do clube, torcer pela redenção, é algo que dá gosto e está na cultura do torcedor brasileiro.