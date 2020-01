O que esperar de alguns clubes em 2020?

A temporada está prestes a começar. Com ela, as expectativas em cima de cada clube. Todos na espera por um ano movimentado. Será que o Flamengo, grande campeão do ano passado, vai seguir levantando taças? O Palmeiras vai encostar e fazer a sombra que não fez em 2019? O Santos vai se firmar como uma força para desbancar os dois poderosos financeiramente? Os gigantes do Sul serão mais perigosos na competição longa? Haverá uma surpresa? Tudo isso já está sendo discutido não só nas mesas redondas, mas entre torcedores.

Os campeonatos estaduais já estão batendo na porta e muitos times ainda trabalham com incertezas. Jogadores chegando e saindo, muita coisa será definida com os torneios em andamento. Não dá pra usar o estadual como parâmetro. O Cruzeiro, por exemplo, é o atual campeão mineiro e terminou o ano rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O sarrafo começa a ficar mais alto a partir do segundo semestre.

O Flamengo ainda vive em lua de mel após vencer o Brasileirão e a Libertadores no mesmo fim de semana. A expectativa é grande e muitos esperam que o clube dê sequência ao bom trabalho. Tudo é muito bonito, dinheiro está entrando, a maior promessa está sendo vendida ao Real Madrid por mais de R$ 100 milhões, mas, como Jorge Jesus mesmo disse dias atrás, o maior adversário do Flamengo é o próprio clube. E isso se encaixa na grande briga interna que o clube tem vivido. Há um grande conflito de egos, que pode definir muita coisa para 2020, principalmente a permanência do técnico Jorge Jesus.

No Palmeiras, a situação é parecida. O time terminou 2019 com o alerta ligado e vai gastar menos neste ano. A base, que é muito boa por sinal, será mais aproveitada. Somando ao bom grupo que já possui, a expectativa é que Luxemburgo coloque tudo nos eixos para que a torcida volte a sorrir e esquecer o péssimo ano que se passou.

O Santos também já definiu seu técnico, o português Jesualdo Ferreira, e vive uma grande expectativa de fazer ainda melhor do que fez com o argentino Jorge Sampaoli. O time terminou o ano com muita moral e não vai deixar o Flamengo distanciar. O duelo entre técnicos portugueses vai ser mais um atrativo.

O Galo trouxe o técnico venezuelano Rafael Dudamel. Em meio a desconfiança por parte da torcida, o treinador chega respaldado pela diretoria e com uma certa pressão por títulos. O Campeonato Mineiro está longe de ser só mais um torneio para o clube e será tratado como obrigação para prosseguir com o trabalho no decorrer do ano. O alvinegro perdeu Chará, Elias, Luan e outros jogadores que tiveram protagonismo em 2019, e vai se reforçar dentro das possibilidades. O volante Allan, que pertencia ao Liverpool e estava emprestado ao Fluminense, foi contratado e chega pra ser titular. Junto com o volante Jair, promete formar uma ótima dupla à frente dos zagueiros, com boa marcação e saída de bola qualificada.

Inter e Grêmio, que podem se enfrentar na fase de grupos da Libertadores, também chegarão fortes para a temporada. Renato Gaúcho segue firme no comando do tricolor. O clube contará com o ótimo lateral/volante Caio Henrique. Já no outro lado o argentino Eduardo Coudet assume o colorado e colocará toda sua experiência pra jogo. Liderados por D’alessandro, Guerrero e Cuesta, o atual vice campeão da Copa do Brasil espera ir ainda mais longe este ano.

Athletico, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino são outras apostas interessantes para a temporada. O clube paranaense, agora treinado por Dorival Jr., quer seguir evoluindo e dando trabalho aos gigantes. O Corinthians pegou o ex-Athletico, Tiago Nunes, e vai dar cara nova ao time. O Timão conta com Luan para voltar a figurar entre os campeões. O atleta teve uma queda considerável de rendimento e a mudança pode fazer muito bem para as duas partes. São Paulo não foi muito intenso no mercado, mas cumpriu uma meta importante para dar continuidade ao projeto do clube: comprar os jogadores que estavam no clube por empréstimo. A base foi mantida e Fernando Diniz poderá fazer o time seguir evoluindo. E quem promete fazer uma revolução no futebol brasileiro é o Red Bull Bragantino. O mais novo “rico” do país vem dando o que falar ao contratar jovens de grande potencial para buscar a tão sonhada estabilidade na elite. O trabalho requer tempo e paciência. Dirigentes estão cientes e trabalham com muito cuidado para não colocar tudo a perder.

A briga na parte de cima será muito interessante. Os demais clubes passam por problemas e tentam esconder a crise que assola cada dia mais o ambiente. Falarei mais sobre isso nos próximos textos, mas nada impede de terem campanhas melhores do que o planejado. O futebol é assim. Uma hora você está por cima e na outra pode estar lamentando a queda. E vice-versa.

Matheus Soares