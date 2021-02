O QUE É UM ALIADO?

Alianças são necessárias!

Parece que estou falando de política. Mas não é. Lá se fala muito de alianças, aliados – e hoje em dia é difícil imaginar um governo sem alianças – todos são “de coalizão”.

Mas, não – não quero entrar no campo da política. Quero ir um pouco além. Pois nos tempos em que vivemos – tempos extremos -, não consigo imaginar que seja possível viver sem alianças.

Quem é que fica com você quando a dificuldade aperta? A angústia – a vontade de desistir? A bebida, ou sua mascote? Talvez ajude por um tempinho, mas você precisa de aliados de verdade.

Os bem-casados são felizes. Eles não estão sozinhos: sempre têm pelo menos uma pessoa ao lado, que compreende, que ajuda, que nos corrige quando entendemos errado, que nos perdoa… Vale a pena cuidar dessa relação!

Aquele que tem um amigo, está bem também, pois amigo é algo assim: sempre te dá uma resposta que faz com que você consiga andar um pouquinho mais.

Ter uma comunidade – está difícil atualmente, mas os círculos pequenos estão se tornando mais importantes a cada dia mais. Procure um ao qual você se adapta bem (sempre faltará algo, não há comunidade perfeita!) – mas ali você poderá achar muitos e bons aliados.

Enfim, um aliado é indispensável para se viver em tempos de crise pessoal, ou de crise coletiva.

Fomos criados para ajudarmos e sermos ajudados. Para sermos independentes, e dependentes. NINGUÉM pode dispensar um amigo, um companheiro, um que ajuda.

Eu diria que uma boa estratégia para estarmos vencendo em meio a tantos males, é nos tornarmos melhores parceiros, melhores companheiros, amigos melhores, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores – você não sabe quem você vai precisar amanhã; então, cultive no “seu jardim pessoal” tudo aquilo que vai agradar e conquistar o seu próximo.

Ah, sim – tem mais: tente a coisa mais difícil, que é o amor.

Veja as características dele:

4 O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 5 Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 6 O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

8 O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. 9 Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos; 10 quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 11 Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 12 Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido.

13 Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. (1 Co 13.4-13)

Comecei falando de “aliados”, e tenho certeza que todos precisamos deles – quanto mais, melhor. Mas com certeza sempre é bom que tenham as melhores características.

Umas dicas para finalizar e ser bem prático:

Você tem um aliado/aliada? Mais que um/uma?

Você já precisou dele/dela nesses tempos extremos?

O que você está fazendo para melhorar essas alianças – você está cuidando disso, certo?

É bom escrever os nomes dessas pessoas, e estudar bem como melhorar a aliança. (Que tal ser mais grato, mais agradável – menos difícil, menos exigente, etc.!)

A outra pessoa pode até ficar bem satisfeita porque você pensa tão positivamente sobre dela. Então, faça algo extra por ele/ela: sirva o cafezinho, ou faça qualquer coisa que geralmente você não faz!

Desejo a você nesta semana grandes vitórias, e que você possa conquistar a cada dia mais um aliado – do seu jeito, pelo seu amor.

(Quero confessar que todo o retorno que recebo de vocês tem sido proveitoso, e inspirador, mesmo que foi apenas uma ideia ou sentimento simples, de cunho pessoal. Obrigado. Sintam-se livres, continuem a escrever. Fico feliz.)

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum