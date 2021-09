O programa online do agronegócio de Caratinga e região. Acompanhe pelas redes sociais Instagram @tv.rural, Facebook tvruralcaratinga e Youtube. Neste domingo (5):

Aniversário da Tia Ângela

O TV Rural acompanhou a cavalgada de aniversário da Tia Ângela. O momento também foi de homenagear o saudoso João Angola. Confira algumas fotos da festa:

Nilton Balaieiro

Foi ainda aos oito anos de idade, que Nilton Valentino, aprendeu o artesanato com bambu. Hoje, aos 70 anos, conhecido como Nilton Balaieiro, ele segue com o ofício que passou de geração para geração, fazendo peças tais como balaios, cestos e peneiras, na porta de casa, no Bairro Doutor Eduardo.

IMA realiza captura de morcegos

O coordenador da equipe de captura de morcegos hematófagos do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Gustavo Sturzenecker Moreira, relata, passo a passo, como é feito o controle do maior transmissor da raiva.