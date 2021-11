O PALCO FICOU VAZIO

Marília Mendonça e outras quatro pessoas morrem em acidente aéreo. Avião atingiu um cabo de uma torre de distribuição da Cemig. Cantora se apresentaria na noite dessa sexta em Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA/CARATINGA – O Brasil ficou perplexo na tarde dessa sexta-feira (5) com uma notícia vinda de Piedade de Caratinga. Por volta das 15h30, um desastre aéreo foi registrado na zona rural daquele município. Logo depois foi cogitado que o avião estaria trazendo a cantora Marília Mendonça, a ‘Rainha da Sofrência’ para Caratinga, onde teria um show na noite dessa sexta. E no final da tarde a tragédia foi confirmada: Marília Mendonça e quatro pessoas morreram no acidente. E o que era para ser uma noite de festa, acabou com o palco vazio, simbolizando a falta que ela fará para a música brasileira.

A equipe do DIÁRIO acompanhou in loco todo o trabalho de resgate dos corpos. A reportagem ainda ouviu os responsáveis por investigar esse acidente e ainda conversou com fãs, que prestaram homenagem à cantora.

O ACIDENTE

Por volta das 15h30, sirenes foram ouvidas no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga, que já anunciavam uma grande tragédia. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informaram que um avião havia caído no córrego do Lage, zona rural de Piedade de Caratinga, em uma propriedade particular.

Rapidamente imprensa e muitos curiosos foram para o local. As primeiras informações davam conta que quatro pessoas da equipe da cantora Marília Mendonça estariam no avião, mas logo depois veio a notícia de que Marília Mendonça também estava dentro da aeronave.

A equipe do DIÁRIO DE CARATINGA acompanhou o resgate dos corpos de todas as vítimas, que foi em um local de difícil acesso, dentro de uma cachoeira.

Policiais militares, bombeiros, Samu, Polícia Civil amarraram cordas na aeronave para que ela não descesse, pois a correnteza estava muito forte. A partir daí começaram os esforços para abrir uma porta da aeronave. Assim que os bombeiros abriram, um médico do Samu entrou, e retornou, dando a entender que não havia sobreviventes.

O primeiro corpo a ser retirado da aeronave foi de um homem, e depois de algum tempo, o da cantora Marília Mendonça. A imprensa estava um pouco distante da aeronave, pois ficou em uma pedra mais alta da cachoeira, mas foi possível observar que o segundo corpo estava com uma roupa semelhante à da cantora, pois ela havia postado fotos em redes sociais antes de embarcar em Goiânia (GO). Logo depois um assessor da cantora foi visto sentado na pedra da cachoeira parecendo não acreditar no ocorrido. Os bombeiros e agentes funerários cobriram o corpo com panos para não mostrar que era o da cantora, mas logo foi possível perceber que realmente se tratava de Marília Mendonça. Depois dela, o corpo de um homem foi retirado, e os outros dois demoraram mais um pouco. Por volta das 18h, todas as vítimas já tinham sido resgatadas.

Assim que a notícia se espalhou pela cidade diversos fãs foram para o local do acidente, porque não acreditavam que Marília estivesse na aeronave, pois alguns órgãos de imprensa divulgaram que a cantora havia sido resgatada e levada para um hospital. Helicópteros da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares também sobrevoaram o local do acidente.

A aeronave ficou bastante destruída, e provavelmente as mortes aconteceram no momento do impacto da queda sobre a pedra da cachoeira.

Nota da Cemig

A Cemig emitiu nota a respeito do acidente. O documento diz “que o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da Companhia no município de Caratinga. A Cemig manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente e presta solidariedade a familiares e amigos”.

Prefeitura de Caratinga decreta luto oficial de três dias

“A Prefeitura de Caratinga manifesta profundo pesar pela triste e trágica morte da Cantora Marília Mendonça, bem como de seu tio e assessor, Abicieli, do produtor Henrique, do piloto e do copiloto da aeronave, ocorrida na tarde desta sexta-feira em Caratinga, após a queda do avião que transportava a equipe para a nossa cidade onde a cantora realizaria um show.

A Administração Municipal se solidariza com a família, amigos e fãs da cantora e todos os entes queridos de cada uma das vítimas deste trágico acidente que devastou o coração de todos os Brasileiros, que vivem momentos de profunda tristeza e consternação.

“Em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico do Município, publicada às 21h43, o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira, decretou luto oficial de 3 dias em todo o território de Caratinga”.

RETIRADAS DOS CORPOS

No início da noite de sexta-feira, o Corpo de Bombeiros divulgou os nomes das vítimas. Além da cantora, morreram: Abiceli Silveira Dias Filho, que era tio e assessor de Marília Mendonça; o produtor Henrique Bonfim Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarcísio Pessoa.

Em entrevista coletiva, o tenente-coronel Alexsandro Nunes, comandante do 11º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede em Ipatinga, que tem como responsabilidade a área do pelotão de Caratinga, detalhou para a imprensa como foi o trabalho de resgate dos corpos. “O Corpo de Bombeiro se sensibiliza com parentes, amigos, irmãos, familiares. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros começou com o deslocamento de duas equipes com seis homens, juntamente com Samu, e por se tratar de um local de difícil acesso. A aeronave estava instável e precisava ser estabilizada, então os primeiros procedimentos foram para estabilizar a aeronave, e evitar um agravamento da ocorrência”, disse o comandante dos bombeiros.

Segundo o oficial, após a estabilização iniciou-se o processo de retirada dos corpos. Inicialmente foram retirados três corpos, e com ferramentas foram tirados o piloto e o co-piloto que estavam presos. Os corpos foram retirados e entregues à perícia da Polícia Civil. Segundo o tenente-coronel, nesse sábado (6) um perito da força área estará no local do acidente para investigar as causas da queda.