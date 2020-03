O novo coronavírus apavora a humanidade

A humanidade passa por momentos de grande tristeza e aflição por causa do novo coronavírus que assola os países levando a vida de milhares de pessoas.

A China foi o primeiro país a ser atacado com o vírus que se espalhou por todo o mundo. Lá, as mortes ocorreram de forma desastrosa e rapidamente. Logo depois, a Itália foi o centro maior do ataque do coronavírus fazendo um número imenso de vítimas. Até hoje a Itália continua assistindo ao terrível mal. Nosso papa Francisco, depois de curado de uma gripe comum, peregrinou por Roma deserta para visitar muitos santuários onde rezou pela erradicação do vírus e pelas vítimas.

O Brasil também já abriga casos do mal, vítimas e propaga medidas de ataque.

Não é hora de desacreditar e considerar a situação atual como algo normal. Trata-se de uma Pandemia. As secretarias de saúde informam sobre a calamidade e estabelecem procedimentos, como lavar as mãos muitas vezes ao dia, usar o álcool gel, evitar participar de eventos nos quais muitas pessoas se encontram. Escolas fecharam suas portas, restaurantes, eventos culturais, feiras, teatros e outros que recebem muita gente. Até as igrejas estão dispensando os fiéis das celebrações espirituais. As companhias aéreas já não promovem viagens constantes e se encontram em situação difícil pela ausência de voos. As autoridades de saúde, prefeitos e o presidente pedem que todos fiquem em casa, evitando contatos com muitas pessoas. Nada de cumprimentos, abraços e beijos. A distância ajuda a todos nessa tarefa difícil e imprevisível.

Em Caratinga, graças a Deus, não há caso confirmado da doença. E a cidade está seguindo corretamente os procedimentos de ajuda ao desaparecimento do coronavírus.

A Humanidade já foi castigada com outros momentos graves como esse que estamos vivenciando.

A Gripe Espanhola foi uma das mais graves doenças com 50 a 100 milhões de mortes entre 1918 e 1919. A gripe asiática ocorreu na década de 50 e matou milhões de pessoas. A peste negra matou a metade da população da China e da Índia. Malária, ocorreu na África matando entre 350 a 500 milhões de pessoas. Cólera que a partir do século XIX assolou um número incontável de vítimas pela facilidade de contágio, pois o agente se espalha na água, nos alimentos e no contato físico. Os navios mercantes europeus espalharam a bactéria acidentalmente durante suas viagens à China, ao Japão, África do Norte, Oriente Médio e Europa. Febre Amarela é transmitida pela picada de mosquitos. Apesar da vacinação e dos procedimentos aprimorados e do controle do mosquito, a epidemia é presente até hoje na América do Sul e na África. O Tifo é uma doença infecciosa surgida na Alemanha em 1545 e esteve presente em muitos outros países. Poliomielite é um poliovírus que atinge o sistema nervoso. Embora afete as pernas, a doença pode atingir os músculos respiratórios. Vitimou um número grande de pessoas.

A Tuberculose matou um número inacreditável de pessoas. O bacilo causador foi descrito em 24 de abril de 1882 por Robert Koch que recebeu em 1905 o Prêmio Nobel de medicina por sua descoberta que resultou na descoberta da vacina BCG. O primeiro antibiótico – a penicilina – foi descoberto pelo bacteriologista inglês Alexander Fleming em 1928. A partir daí, foi desenvolvida a estreptomicina e outros medicamento que promoveram a cura efetiva salvando toda a população, que até hoje se beneficia dos medicamentos.

Atualmente, a população mundial sofre com o novo coronavírus. O número imenso de mortes faz-nos meditar e seguir os procedimentos para que esse mal desapareça. A mudança de comportamento do mundo todo é grande, mas é a única maneira de conter o avanço do mal. E o que pode realmente ajuda é a oração. Só Deus é capaz de realizar um milagre em favor de todos nós. A oração em tempos passados baniu da terra males incuráveis pela medicina. Coloquemo nas mãos de Deus essa doença e nosso pedido de cura. Seguramente, Ele vai nos ouvir e atender.

Marilene Godinho