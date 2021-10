Sarah Musse Jacob, 21 anos, consultora de imagem e designer de moda foi entrevista no “Conectados com Marcy Lopes”

CARATINGA – A designer de moda e consultora de imagem é a profissional que auxilia mulheres e homens na construção de uma imagem marcante. Uma imagem que esteja em sintonia com o estilo de vida, crenças e valores de quem está sendo atendido.

A jovem caratinguense Sarah Musse Jacob, 21 anos, está inovando o conceito e estilo de moda através do seu trabalho. “Na verdade o nosso estilo é a nossa manifestação comportamental, tanto é que na minha consultoria de imagem é nessa parte de análise de estilo, a gente faz para definir o que faz parte de você, da sua essência da imagem que você quer transmitir. A gente faz justamente quais são as suas preferências de arquitetura, de cinema, de livros, como você reage a tais situações. Esse tipo de coisa diz totalmente a forma como você se veste, então na análise de estilo, a gente trabalha isso, qual é a sua personalidade, e como você a transmite através das roupas, e com isso a gente não vai só te vestir no look que te favorece, e sim parte de quem você é, e basta pensar também qual imagem você quer transmitir”, ressalta Sarah.

Muito jovem, mas com uma personalidade marcante, e bastante profissional, Sara já foi stylist do ator Thiago Lacerda em uma campanha. E no programa “Conectados com Marcy Lopes”, a consultora de imagem e designer de moda explica como é seu trabalho.

Gostaria que falasse um pouco sobre você e seu trabalho.

Eu nasci aqui em Caratinga mesmo, sou formada em designer de moda e com algumas especializações dentro da área, e além disso, agora também trabalho com a consultoria de imagem. Na verdade já faz mais ou menos uns dois anos que eu trabalho com a consultoria de imagem, e agora está tendo bastante procura. Um serviço que antes ficava muito restrito somente a grandes capitais, grandes localidades, como metrópoles. Só que agora a gente tem esse serviço aqui na nossa região.

Você disse que várias pessoas aqui na região tentaram e não conseguiram se especializar nessa área. O que você faz de diferente para fazer sucesso?

Então, na verdade essa questão da consultoria de imagem, tudo começou antes mesmo de ser consultoria de imagem. Fiz a graduação de designer de moda e aí notei que no mercado não tinham muitas pessoas que se interessavam nisso, e não tinha quem investisse pesado nessa área com a consultoria, com o designer mesmo. O designer que falo são aqueles que desenho, de desenhar os modelos, e eu falei assim: olha, eu vou colocar isso pra acontecer aqui em Caratinga e na região. E está dando certo, mas o que eu fiz de diferente, acho que na verdade foram duas coisas, a questão de ‘vou colocar pra acontecer, vou persistir nisso’ e a questão também de demanda, havia uma demanda que não era atendida, então mesmo que eu fosse a primeira pessoa a colocar meus pés nessa área aqui na cidade, eu falei comigo mesma: vou fazer o melhor serviço por aqui em Caratinga, pois é uma região que as pessoas têm medo de procurar serviço fora. Então falei assim: a pessoa vai falar que fez aqui em Caratinga, porque o serviço vai ser muito bom, então outras pessoas virão aqui pra fazer, quero que isso não seja só para minha profissão, mas para outras também, para que a gente passe a ser referência.

Como você se inspira para criar os seus desenhos e modelos?

Então, na verdade hoje em dia me especializei em designer para uniformes de empresas. Então uma empresa precisa de um uniforme específico, faço todo estudo de qual tecido ideal, qual a modelagem, um modelo médio para funcionários, que vá vestir bem em todo mundo. Mas essa questão de inspiração, de se inspirar, de como essas tendências surgem, de como a gente transfere isso para o papel, basicamente são estudos realizados ao longo de mais de dez anos. E dez anos antes, eles já possuem previsão do que estará na moda, são empresas especializadas nisso, e que repassam pra gente, então essas inspirações elas provém da cultura de manifestação política, econômica e social, de várias partes do mundo, e aí a gente manifesta isso na nossa forma de vestir. Na verdade é uma profissão que você sempre deve estar ligada, sempre estar pesquisando novas tendências.

Qual é o seu maior público?

Na verdade atendo mulheres e homens também. Mas hoje o principal público são as mulheres de 25 a 50 anos, que estão passando por uma mudança, uma transição de carreira, por exemplo, ou estão passando ali por uma gravidez, divórcio, casamento… Tudo isso são as grandes mudanças que fazem que a gente procure a consultora de imagem.

Você consegue analisar a personalidade de uma pessoa pelo estilo?

Na verdade o nosso estilo é a nossa manifestação comportamental, tanto é que na minha consultoria de imagem é nessa parte de análise de estilo, a gente faz para definir o que faz parte de você, e da sua essência da imagem que você quer transmitir, a gente faz justamente quais são as suas preferências de arquitetura, de cinema, de livros, como você reage a tais situações. Esse tipo de coisa diz totalmente a forma como você se veste, então na análise de estilo, a gente trabalha isso, qual é a sua personalidade, e como você a transmite através das roupas e com isso a gente não vai só te vestir no look que te favorece, e sim parte de quem você é, e basta pensar também qual imagem você quer transmitir. Hoje em dia a gente sabe que a primeira impressão conta muito, principalmente na área profissional.

Conte-nos como foi o seu trabalho com Thiago Lacerda.

Então, aconteceu no ano passado, em novembro. Mas na verdade, recebi esse convite pra fazer essa direção de stylist da campanha da faculdade Prominas, do grupo Prominas, e aí com isso eu tive que decidir as roupas. É isso que a direção de stylist define, quais são as modelagens. No caso foi para o Thiago Lacerda, de acordo com a cor da pele, com o biotipo dele, e também com a ideia da campanha, quem é o público alvo da campanha. Então esse é o papel do style, é dirigir assim a campanha. Foi desafiante, e foi muito leve, porque depois que a gente chega de 14 horas de trabalho, nossa é muito pesado, mas 14 horas de trabalho a gente pensa: nossa, eu consegui.

Pelas suas imagens e fotos no Instagram, parece que você tem um estilo mais clássico. É isso mesmo?

Então, é um estilo realmente mais clássico, tenho gosto assim bem mais clássico. Agora estou tentando idealizar algo mais colorido, mais moderno, mas eu tenho muito disso do clássico, do mais tradicional, porque é uma coisa que sempre estou falando lá no meu Instagram. Quando abro a minha caixinha de perguntas, e o pessoal pergunta, respondo porque escolho essas peças, justamente porque quero olhar uma foto minha daqui a 20 anos e falar assim: nossa eu estava bonita aqui, um estilo clássico, clean, ele vai ser alto temporal, e é o que acontece, por exemplo, com a princesa Diana, a Lady Di, a gente olhas fotos dela, e ela se vestia com peças que hoje com certeza a gente poderia colocar aí, se vestir, pois o estilo clássico tem a ver mais com a personalidade também da pessoa.

Como é feita a estamparia digital?

Na verdade essa questão da estamparia digital, a gente aprende assim num curso de designer de moda, na graduação. Mas como eu fiz curso de estamparia digital por fora da faculdade, então eu me especializei também nessa área, pra que eu pudesse ter mais domínio sobre o que estou vendendo. Porque no serviço, eu tenho que entender sobre tecido, tudo sobre a estamparia digital. Basicamente quando você desenha, e aí entra a parte do designer, você desenha as estampas, pode ser tanto à mão, ou você pega na internet imagens prontas e faz recortes, e aí essa estamparia faz com que você passe o tecido na máquina, e ele é impresso, a estampa é impressa. É assim algo de altíssimo nível, é uma tecnologia de ponta mesmo, e ela é como se fosse um impressora gigante mesmo.

Deixe uma dica de moda que é básica para todos.

Então eu sempre fico falando no meu Instagram não adianta você pensar que colocar um vestido caro, uma maquiagem bonita, você estará bem vestida e feliz, e todo mundo vai perceber isso, porque a nossa imagem é composta por três pilares: comportamento, aparência e comunicação. Então na aparência, realmente você pode estar bem vestida, mas se sua comunicação e o seu comportamento for um comportamento que distancia as pessoas, que seja agressivo, esse tipo de coisa não vai ser interessante pra você. A gente escuta muito da consultoria de imagem de pessoas da moda, de todas as áreas, falando que não importa só a beleza interior, na verdade porque não vamos utilizar esses três pilares bem alinhados. É difícil? Sim, é difícil. É uma coisa que estou sempre repetindo no meu Instagram, é difícil você estar sempre com esses três pilares bem alinhados, mas acredito que seja o motivo da vida, nós estarmos sempre querendo mais, querendo ser melhores. Então a minha dica de estilo é essa, é pensar, repensar no que você está fazendo, na comunicação, no comportamento e na aparência. Anote as coisas que não te agradam, anote as coisas que você gosta, e aí realmente a gente consegue fazer um planejamento do que precisa ser feito pra sua autoestima realmente melhorar.

PING-PONG

Estilo: Katherine Hepburn

Tecido: Linho

Cor: Preto

Beleza: Não é subjetivo

O melhor ano da sua vida: Agora

