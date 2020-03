O MUNDO É COROA

Ildecir A. Lessa

Advogado

Desde os tempos mais remotos, todo grupo humano se organiza em torno de uma riqueza, de uma língua, de um território, de uma filosofia, de um comando, tudo para formação do ente social, para a vida em sociedade, para conservação e sobrevivência da espécie humana. Agora, em pleno Século XXI, essa espécie humana está em grande risco global. O Mundo está se organizando em torno do combate a um vírus. Após o Ébola no Zaire, o Mundo não previa que uma catástrofe de proporções mundiais poderia chegar, mas mesmo com tanto preparo, o Coronavírus pode levar a humanidade ao caos.

O Coronavírus (o vírus tem forma de uma coroa), que ao contrário do Ébola, sua transmissão não é pelo contato físico, mas sim pelo ar, espirro e tosse, então é necessário o isolamento. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a existência de uma Pandemia, que é o termo usado para descrever situações em que uma doença infecciosa ameaça muitas pessoas de forma simultânea no Mundo inteiro. As Pandemias acontecem, em geral, quando há um vírus novo capaz de infectar seres humanos com facilidade e de ser transmitido de uma pessoa a outra de forma eficiente e continuada. O novo Coronavírus, tem essas características. Sem uma vacina contra o agente patogênico ou tratamento que possa prevenir a doença, conter a sua disseminação é crucial. O novo Coronavírus já chegou a 110 países e a todos os continentes, exceto a Antártida, e infectou mais de 113,7 mil pessoas, levando cerca de 4 mil delas à morte.

O mundo está em “território desconhecido” com o surto de novo Coronavírus, afirmou a OMS. O principal conselho da organização é que cada país olhe para a sua própria situação, pois não há um meio uniforme de lidar com o surto. A situação global atualmente, registra quase 90.000 casos em todo o mundo, embora a grande maioria — mais de 90% — permaneça na China e a maioria na Província de Hubei, onde o vírus se originou no final do ano passado. Dos quase 8.800 casos fora da China, 81% se concentram em quatro países — Irã, Coréia do Sul, Itália e Japão. Portugal, Islândia, Jordânia, Tunísia, Armênia, Letônia, Senegal e Andorra também relataram seus primeiros casos confirmados. No Reino Unido, onde há 40 casos confirmados. Catar, Equador, Luxemburgo, República Checa e Irlanda estão entre os países que confirmaram seus primeiros casos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas restrições de viagens vindas da Europa, em uma tentativa de barrar a propagação do novo Coronavírus. No Brasil, já são 77 casos confirmados.

A economia global pode crescer em seu ritmo mais lento desde 2009 este ano devido ao surto, alertou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os mercados viveram uma montanha-russa na Europa e nas negociações iniciais em Nova York na segunda-feira. Preocupações com o surto na semana passada eliminaram mais de US$ 5 bilhões das ações mundiais. Com esse quadro dantesco, como reagir, ou como discernir, conhecer a razão desses acontecimentos que chocam o Mundo nesse momento! A resposta está na Bíblia, na Palavra de Deus, como um sinal, chamado na Bíblia de Tempo do Breve, que é a Volta de Jesus: Mateus 24: 6-7 – V.6 – E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. V.7 –Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mateus 24: 29 – “E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas”.

Dentro desse Tempo do Breve, quando os olhos de um Mundo ansioso, estão nessa crise de saúde global, com restrições a funcionamentos de empresas, escolas, reuniões com aglomeração, imposição de regras pelos Governos para locomoção, até mesmo para as necessidades básicas, etc. As fronteiras se fechando, as companhias aéreas suspendendo vários roteiros de viagens, dentre outros inconvenientes na vida cotidiana, não resta um escape seguro, senão a confiança no Deus da Salvação, como fez o Rei Josafá que, em momento de aflição, de desespero, mas confiante, orou: “Não sabemos nós o que fazer; porém os nossos olhos estão postos em ti”. (II Crônicas 20.12). Essa deve ser a oração do Mundo nessa hora de angústia, que é complementada: “Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa; e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.” ( II Cr 20.9). O ensino bíblico, no episódio do Rei Josafá, demonstra uma disposição à confiança, independentemente do perigo. Mesmo diante de peste ou praga, ele clamava a Deus. Nesse Tempo do Breve, que é um grande sinal da Volta de Jesus, o Mundo deve colocar os olhos postos em Deus, pois o brado Maranata (que é Ora, vem Senhor Jesus) vai ser o maior dos acontecimentos, onde um povo será recolhido nesse Mundo que é Coroa no momento! “Quando estas coisas começarem acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima” (Lucas 21.28).