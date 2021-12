“O meu foco sempre foi voltado para estética”, afirma Mateus Henrique

CARATINGA – Mateus Henrique Matos, 20 anos, é estudante de enfermagem, digital influencer e criador de conteúdo. Ele participou do programa “Conectados com Marcy Lopes”, e falou de como começou seu trabalho na internet e sua paixão pela produção de conteúdo da área estética. “Gosto muito da área de estética, que é a área que eu pretendo seguir pós-formado. Sempre produzi conteúdo onde eu morava, na zona rural. Faço conteúdo voltado para estética, principalmente estética facial, então, através de cuidados caseiros, receitinhas baratinhas, comecei a produzir conteúdo e foi em cima disso que eu comecei a crescer, e hoje em dia trabalhar com isso aqui cidade”, disse Mateus.

Quando viu que a internet poderia ser um caminho para você ser conhecido?

Então, morava na roça, sou da região daqui de Caratinga mesmo. Mas eu não morava na cidade e na lá na roça era tudo mais difícil do que aqui. Vi na internet uma forma de crescer aqui na região, uma forma de conseguir as coisas que eu quero, as coisas que eu sonho em conquistar, e através disso, ganhar conhecimento e crescer.

O seu sonho é ser modelo, você acha que é uma realidade distante?

Distante não está, eu acho que vai muito do esforço que a gente tem. Já tentei outras vezes quando era mais jovem, para fazer algumas entrevistas, fazer avaliação em algumas agências, mas eu não obtive sucesso. Recentemente decidi tentar novamente com um pouco mais de confiança, e eu fui atrás de algumas agências de BH, e passei nas três maiores de lá e sou agenciado por algumas delas. Então estou aí nessa correria, de vez enquanto estou indo pra lá, em BH, fazendo alguns cursos para aperfeiçoar um pouquinho mais. Os cursos que eu faço lá são relacionados a forma que vou me comportar, a forma que vou me comunicar, e postura para fotografia. Essas coisas assim que agregaram muito no meu trabalho aqui na cidade também, e tem a questão de autoestima mesmo, porque melhorou bastante desde quando eu comecei a me envolver nesse mundo que hoje eu habito.

Como você acha que pode ajudar as pessoas com o seu trabalho?

Então, gosto muito da área de estética, que é a área que eu pretendo seguir pós- formado. Sempre produzi conteúdo onde eu morava, na zona rural. Conteúdo voltado para estética, principalmente estética facial, porque sempre gostei muito de cuidado facial, sempre tive muita acne, isso era um problema que eu tinha, e que me incomodava muito. Então, através de cuidados caseiros, receitinhas baratinhas, comecei a produzir conteúdo e foi em cima disso que eu comecei a crescer, e hoje em dia trabalhar com isso na cidade. O meu foco sempre foi voltado para estética e continua sendo, e essas receitinhas caseiras que faço, eu acredito que ajuda bastante as pessoas, e recebo esse retorno pelo direct. Porque não são só com os cuidados caros que você consegue ter uma qualidade na sua pele. Para que tem condições o atendimento com especialista é importante e mais eficaz, mas pra quem não tem condições, e eu não tinha para esta fazendo, essas receitinhas são excelentes pra você começar a se cuidar.

Você é realizado sendo digital influencer?

Acredito que sim, mas quero crescer muito, estudo todos os dias, pesquiso para aprimorar um pouco mais meu conhecimento, para trazer mais qualidade, não só para mim, mas para os seguidores e os clientes que me contratam também.

Você já tem um bom resultado financeiro com o seu trabalho?

Então, tem quatro anos que eu estou na internet. Mas trabalhando profissionalmente tem dois anos, desde que mudei pra cidade comecei a ver que era isso que eu queria, e iria levar isso de forma profissional. Comecei a trabalhar para algumas empresas voltadas para o marketing, comecei a trabalhar com o social media, e eu vi uma oportunidade de ingressar como um influenciador digital que era uma coisa que eu queria muito. Eles falam pra fugiu um pouco do blogueirinho, mas não, eu acredito que o blogueiro, o influenciador e comunicador estão todos em meio só, que vai da pessoa, do que ela quer seguir. Acredito que você pode ser até os três, e eu comecei a trabalhar como influenciador digital, comecei a ver retorno há dois anos, só que continuei trabalhando em outras áreas, mesmo me mantendo como influenciador digital. Trabalho em eventos também, presto serviços pra algumas empresas, sou terceirizado em algumas empresas, e também faço trabalho de gestão. Não e só influenciador que me matem, são outras coisas que junto a ele, consigo manter uma renda ali em cima disso.

Quem é o seu maior ídolo como digital influencer?

Não me inspiro em uma pessoa só, como eu pesquiso muito, várias pessoas são interessantes pra mim. Pode ser comunicação dela, como ela trata as pessoas, a forma que ela produz o conteúdo, o trabalho em si, ou se o gênio da pessoa que me agrada. Então não tem uma pessoa específica que eu tenha admiração sobre ela. Mas uma pessoa que eu acompanho desde o início, desde os perrengues que passava, e hoje eu vejo que está no auge dela, é a Gessica Kayane. Ela é humorista, uma pessoa que me agrada, então assim, é uma pessoa que me inspiro muito pra me tornar uma pessoa melhor e evoluir profissionalmente também.

O mundo de influencer digital é muito concorrido, ou sempre tem espaço para mais um?

Sempre tem espaço. Aqui em Caratinga tem influenciador voltado pro humor, pra dança, pra moda, comunicação e estética, como eu por exemplo. Tem também voltado pra moda, casa, então assim, tem vários lugares para você habitar, pra você crescer. Aqui em Caratinga, mesmo sendo uma cidade do interior, é a maior região, então tem empresas para todo mundo trabalhar, tem pouco influenciador pelo tanto de empresas que tem. Então acredito que tem espaço pra todo mundo.

PING-PONG

Realidade: Felicidade

Futuro: Metas

Profissão: enfermagem

Medo: Não conquistar metas

Esperança: Dias melhores

